Har talt med udskældt Nadim: - Det er privat

- Vi skal have en snak.

Sådan lød ordene fra Danmarks landstræner Lars Søndergaard for et par uger siden oven på en længere periode, hvor en af Danmarks største kvindelige fodboldspillere har været igennem et stormvejr af dimensioner.

Nadia Nadims officielle rolle som ambassadør for det stærkt kritiserede VM i Qatar har nemlig fyldt ekstremt meget, og nu har Lars Søndergaard fået talt med hende.

Det fortæller han til Ekstra Bladet.

- Vi havde en fin samtale, hvor hun redegjorde lidt for sin situation. Vi snakkede også om andre ting, men det forbliver privat. Men omkring hendes form er hun i gang med at træne, og hun træner hårdt, siger han og bekræfter samtidig, at de har talt om det, der har taget mange overskrifter de seneste måneder.

- Vi har selvfølgelig også vendt den del omkring ambassadørskabet, men det vil jeg lade være mellem os.

Uret tikker

Lars Søndergaard har overfor Ekstra Bladet tidligere gjort det klart, at han forholder sig til DBUs beslutning om, at Nadia Nadims ambassadørskab for VM i Qatar ikke skal have indflydelse på, om hun skal udtages eller ej.

Lars Søndergaard skal i midten af juni udtage sin EM-trup. Foto: ED SYKES/Ritzau Scanpix

Derfor er hun også fortsat i spil. Men uret tikker, og den 34-årige angriber skal snart kunne vise noget, hvis hun skal gøre sig forhåbninger om at blive en del af sommerens EM-trup.

- Som jeg også sagde til hende, så har jeg jo ikke noget bedømmelsesgrundlag for hende i forhold til EM-truppen. Det hele kommer an på, hvor langt hun når at komme. Så jeg blev ikke så meget klogere, men det lød jo positivt, og det er fantastisk, at hun er kommet i gang. Nu mangler hun det sidste step til at komme ind og være en del af deres kamptrup, men vi ved heller ikke præcis, hvornår det sker.

Den danske landstræner glæder sig dog over, at den danske stjerne er kommet sig så hurtigt ovenpå den alvorlige korsbåndsskade.

- Jeg vidste godt, at Nadia var kommet i kamptræning, men det var fint at høre det fra hende selv. Hun er jo foran de planer, der var lagt for hende efter skaden, og hun er ekstremt tidligt tilbage. Det er virkelig hurtigt for en kvindespiller, så det er jo fantastisk.

Nadim: Vil ikke misse det

Den danske stjerne er noteret for 99 landskampe, og det er et tal, der kun skal blive højere ifølge hende selv.

I et nyt afsnit af podcasten The Women's Game fortæller Racing Louisville FC-danskeren således, at hun vil gøre alt for at komme med til EM-slutrunden i England.

- Jeg tænker meget på EM. Det har fyldt meget siden min skade. Det første, jeg sagde, var, at jeg skulle tilbage og være klar til at spille slutrunden. Jeg spillede en stor rolle i kvalifikationen, og jeg vil være en del af EM, siger hun.

Nadia Nadim er noteret for 99 kampe og 38 mål i landsholdstrøjen. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

- Der er en måned til, at vi har vores sidste samling, så jeg vil gøre mit bedste for at være klar. For man vil bare være der. Jeg er sikker på, at det bliver en vildt fed turnering, og jeg vil ikke misse den.

I podcasten bliver Nadia Nadim til gengæld ikke konfronteret med sin betalte rolle som ambassadør for VM i Qatar.

Nogen bliver skuffede

Men selvom Nadia Nadim i podcasten ikke lægger skjul på, hvor meget hun gerne vil med, så er det ikke, fordi hun ligefrem har tigget den danske landstræner, afslører han.

- Nadia er ikke den type, der ligger på knæ og siger, at hun virkelig gerne vil med. Det ligger helt naturligt, og det arbejde, hun har lagt i det for at blive klar igen, har været kæmpestort. Hun har virkelig trænet hårdt og meget, og det viser bare, at hun helt vildt gerne vil tilbage, siger Lars Søndergaard.

Nadia Nadim var i april til stede ved VM-lodtrækningen i Doha, Qatar. Foto: Lars Poulsen

- Men sådan er det jo også for alle de andre. Alle vil gerne med til den slutrunde, men der er jo nogen, der bliver siet fra, og som bliver skuffede. Sådan er gamet.

På trods af adskillige henvendelser fra Ekstra Bladet og andre danske medier har Nadia Nadim endnu ikke stillet op til et interview, siden hun 1. april offentliggjorde sin nye rolle.

Nadia Nadim var senest i aktion på landsholdet tilbage i starten af juni sidste år i en venskabskamp mod Spanien.

Lars Søndergaard udtager sin EM-trup i midten af juni, inden de spiller en testkamp mod Brasilien i Parken 24. juni.

6. juli skydes EM i England så i gang. Her er Danmark i pulje med Tyskland, Spanien og Finland.

