Har udnyttet skade og fødsel: Skal give den en skalle

Den enes død er den andens brød.

Mens forsvarsgeneralen Simon Kjær har siddet uden for landsholdstruppen for at blive sin skade kvit, og Andreas Christensen har været hjemme hos sin fødende kone, har Victor Nelsson fået et lille gennembrud på landsholdet.

I stjernernes fravær har midterforsvareren har fået fuld spilletid i begge Danmarks Nations League-kampe, hvor han har imponeret stort.

- Det har været superfedt, og det er jeg virkelig glad for. For mig handler det om at give den en skalle, når Kasper (Hjulmand, red.) kalder på mig, siger han.

Galatasaray-stopperen og resten af det danske forsvar formåede ikke at holde buret rent hverken mod Frankrig eller Østrig, men på trods af det er han tilfreds med egen indsats.

- Jeg synes selv, at jeg har præsteret okay. Men der er en masse, der kan og skal gøres bedre. Både for holdet og for mig. Jeg er glad for at få muligheden, siger han.

Men selvom Victor Nelsson har været fremragende, skal han sandsynligvis se langt efter en startplads, når alle mand er klar.

- Der er konkurrence ligesom på alle andre positioner. AC (Andreas Christensen, red.) og Simon (Kjær, red.) har ikke været med, og derfor har vejen til spilletid for mig har været lidt kortere. Jeg vil ikke sige, at jeg er glad for, at de sidder ude. Men det er fedt at få lov til at spille, siger han.

