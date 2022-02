Harder er tilbage på landsholdet

Landstræner Lars Søndergaard råder atter over en af verdens bedste angribere, når de danske fodboldkvinder i næste uge samles i det sydlige Portugal til Algarve Cup.

Efter at have misset den seneste landsholdssamling i november er anfører Pernille Harder atter klar til trække i landsholdstrøjen og spille kamp for Danmark. Chelsea-angriberen er således en af 23 spillere, der er udtaget til testturneringen.

Det fremgår af den trup, som Lars Søndergaard mandag har udtaget.

Til gengæld må landstræneren se bort fra andre stærke kort. Blandt andre er skadede Nadia Nadim, Nicoline Sørensen og Frederikke Thøgersen ikke med i truppen.

De er dog stadig i betragtning til sommerens EM-slutrunde.

- Vi har en trup på måske i alt 30 markspillere, som for alvor er i betragtning til EM, men vi følger selvfølgelig med i, om andre spillere udvikler sig.

- Så vores EM-trup er ikke låst fast, men som udgangspunkt kommer det jo til at stå imellem de spillere, der har været med de seneste par år, siger landstræner Lars Søndergaard til Ritzau.

Pernille Harder missede samlingen i november. Foto: Yves Herman/Ritzau Scanpix.

Træningsturneringen Algarve Cup er en god anledning til at få testet, hvor landsholdet står i kampe mod stærke modstandere. For mens store dele af de seneste kvalifikationsturneringer har budt på halvblød modstand, skal Danmark møde mindst to stærke modstandere i Algarve.

Onsdag 16. februar gælder det en kamp mod Italien, mens verdensranglistens nummer to, Sverige, venter 18. februar. Derefter følger også en placeringskamp mod en endnu ukendt modstander. Norge og Portugal er også med i turneringen.

- Vi bliver matchet mod nationer fra en højere hylde end normalt i kvalifikationen. Det er modstandere, der skal til EM til sommer. Derfor bliver det den første forsmag på, hvad der venter til EM, siger Lars Søndergaard.

Ved sommerens EM i England er Danmark i gruppe med Tyskland, Finland og Spanien.