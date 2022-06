Harder om Nadims Qatar-rolle: Havde taget et andet valg

Landstræner Lars Søndergaard sætter torsdag navne på de spillere, der skal med kvindelandsholdet til EM i fodbold i juli.

Op til udtagelsen er det helt store spørgsmål, om den mangeårige landsholdsangriber Nadia Nadim skal udtages. I så fald vil hendes omstridte ambassadørrolle i forbindelse med VM i Qatar blive et tema i truppen.

Nadim er først for nylig vendt tilbage efter en alvorlig knæskade, men i weekenden scorede hun for sin klub, og Søndergaard har tidligere åbnet for at tage Nadim med, hvis hun er god nok.

Nadia Nadim er på kort tid gået fra at være et forbillede for rigtig mange mennesker til at være voldsomt upopulær på grund af sin promovering af VM i Qatar.

Det kræver dog, at Nadim udtaler sig om Qatar-arbejdet. Et job, som landsholdsanfører Pernille Harder ikke ville have takket ja til.

- Jeg havde taget nogle andre beslutninger i min karriere i forhold til det. Man tager sine egne valg, og det eneste, jeg kan sige, er, at jeg havde taget nogle andre beslutninger, siger Harder uden at ville uddybe.

Qatar er i årevis blevet beskyldt af en lang række aktører for ikke at overholde menneskerettigheder og har fået stor kritik for sin behandling af landets migrantarbejdere.

At Nadia Nadim er med til at promovere mændenes VM i ørkenstaten, betyder dog ikke, at hun ikke vil blive budt velkommen tilbage i truppen, understreger Harder.

- Hvis Lars vælger, at hun skal med, og hun er kampklar og klar til at komme ind og hjælpe holdet, så ved vi alle sammen, hvilke kvaliteter Nadia besidder. Og vi vil gøre alt for at vinde EM.

Den omdiskuterede rolle vil blive vendt.

- Bliver hun udtaget, er det da helt sikkert noget, vi snakker om internt, så det ikke bliver et problem. Også så vi kan have en udtalelse til medierne, så det ikke er noget, der bliver snakket om. Så vi alle sammen kan have fokus på EM, siger Chelsea-profilen.

Danmark besejrede søndag Østrig 2-1 i tredjesidste kamp inden EM. Danskerne mangler at møde Brasilien og Norge i yderligere to testkampe inden slutrunden.

Første EM-kamp er mod Tyskland 8. juli, og danskerne er derudover i gruppe med Spanien og Finland.

For fem år siden var Nadim og Harder de største profiler på det danske hold, der nåede EM-finalen.