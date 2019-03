Harder sænker Kina med straffesparksmål

To dage efter at være kåret til årets kvindelige fodboldspiller 2018 demonstrerede Pernille Harder, hvorfor hun formentlig vil være i spil til at genvinde den hæder.

I mandagens sidste gruppekamp ved Algarve Cup blev Wolfsburg-angriberen matchvinder, da Danmark slog Kina med 1-0.

Trods muligheder til begge hold skulle der gå en time, før kampen fik åbnet sin målkonto.

Cecilie Sandvej blev hevet omkuld i feltet, hvilket udløste et straffespark. Det tog Pernille Harder sig sikkert af og bragte Danmark på 1-0. Det var Harders mål nummer 54 i 108 A-landskampe.

Efter målet blev Harder skiftet ud, og Lars Søndergaards delvist reservespækkede mandskab formåede at køre sejren hjem.

Dermed er status for gruppespillet en sejr og et nederlag - Danmark tabte 1-2 til Norge i sidste uge. Danmark runder Algarve Cup af med en placeringskamp onsdag.

