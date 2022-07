Harder stikker til FCK og FCM: - Det kan jo ikke passe

Pernille Harder synes, FC København og FC Midtjylland skal komme ud af busken og få lavet et kvindehold. Og hun har sagt det til Claus Steinlein

Der var ingen sure miner hos Pernille Harder efter EM-nederlaget til Spanien lørdag aften.

Vel var hun skuffet, men stoltheden over en god præstation mod et af Europas bedste hold skinnede tydeligt igennem.

- Spiller for spiller er vi stadig langt fra. De allerbedste hold har spillere, der spiller i topklubber i Europa. Barcelona. Bayern München og Wolfsburg i Tyskland.

- Men som hold har vi fundet en måde, vi kan spille mod de allerbedste nationer på, lød det fra Pernille Harder, der også havde et budskab til DBU og ikke mindst de danske fodboldklubber, som endnu ikke har kastet sig over kvindefodbold.

- Som forbund skal man have en ambition om, at på den lange bane skal vi op på et endnu højere niveau.

- Vi skal op og ligge i top ti i verden i mine øjne. Vi skal hele tiden kigge indad og se, hvad vi kan gøre bedre som spillere, trænere og forbund, for at vi kan udvikle os og blive endnu bedre.

Pernille Harder gjorde ondt på spanierne konstant. Foto: Dylan Martinez/Ritzau Scanpix

- Det kan jo ikke passe

Der har været talt meget om bonus og ligeløn, men det var ikke den gamle traver, hun hev op igen.

- Vi skal jo have en bedre liga i Danmark. Det kan jo ikke passe, at det først er, når man færdig med gymnasiet som 18-19-årig - så kommer man til udlandet og bliver virkelig testet.

- Hvis vi kunne få en god liga ligesom Tyskland og Spanien, så kan man som ung blive matchet og komme op i tempo og blive udviklet. Jeg synes, det er virkelig, virkelig vigtigt, at vi får en dansk liga op at køre, som er på et rigtig højt niveau.

Hun noterer sig, at UEFA konstant øger pengepræmierne i kvindernes Champions League, som HB Køge i den forgangne sæson var en del af.

Derfor kan de danske klubber lige så godt komme ud af busken. Hellere i dag end i morgen.

- Jamen jeg synes da både, at FCK og FC Midtjylland skal have kvindehold. Jeg håber også, det kommer til at ske. Det er jo en investering. Det kan godt være, de ikke får så meget tilbage de første år, men hvis man investerer i det.., lød det fra Pernille Harder.

Et budskab, som også landstræneren for nylig fremturede med.

Claus Steinlein har sagt til Pernille Harder, at der nok skal komme kvindefodbold i FC Midtjylland. Foto: Ernst van Norde

Har sagt det til Steinlein

Den danske landsholdsanfører er selv fra Tulstrup ved Ikast og indtrådte for nylig i bestyrelsen i FCM Samfund, og hun har da også haft fat i direktøren for det hele i FC Midtjylland.

- Jeg har sagt det til ham. Det kommer, siger hun om snakken med Claus Steinlein.

Hun befinder sig på en af fodboldens største adresser i London og Chelsea, men hun vil ikke afvise at vende hjem, hvis der kommer skub i tingene.

- Hvis der kommer en god liga op at køre, så kan det da sagtens være, siger hun - uden at tage stilling til, om det bliver FCK eller FC Midtjylland.

- Vi må se, hvem der kommer først i gang med at lave et kvindehold, grinede hun.

Aner ikke hvad hun skal

Det hurtige exit fra EM sikrer hende to ugers ferie, som hun af gode grunde ikke har kunnet planlægge.

- Jeg ved overhovedet ikke, hvad jeg skal, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg har to ugers ferie, så jeg skal lige finde ud af, hvad jeg har behov for, og hvad der giver mig energi til at blive klar til en ny sæson om to uger.

Pernille Harders kæreste Magdalena Eriksson er fortsat med til EM for Sverige, der søndag spillede sig i kvartfinalen ved at smadre Portugal med hele 5-0.