Harder-vanvid - stimen brudt efter syv år

Hvad har du lavet de sidste syv år?

Du har sikkert spillet færre fodbold-landskampe end Pernille Harder.

Den danske anfører og kvindelandsholdets store stjerne var ikke i kamp, da Danmark slog Montenegro med 5-1.

Chelsea-spilleren udgik under opvarmningen, og det hører til de absolutte sjældenheder, for Pernille Harder har ikke misset en betydende landskamp for Danmark siden 2014.

Det fremgår af statistik fra landsholdsdatabasen.

Passer på sig selv

At Danmark skulle misse en af sine store stjerner i den fortsatte VM-kvalifikationen vil naturligvis vække bekymring, men ifølge hovedpersonen selv er der ingen grund til panik. Det fortalte hun til DR Sporten.

- Det handler om at se det i et større perspektiv. Jeg følte mig ikke på 100 procent i dag, og i stedet for at løbe en risiko og blive skadet, var det vigtigere, at jeg var klog og blev på sidelinjen, så jeg er klar i weekenden og i næste weekend i stedet, siger Pernille Harder til DR.

Tilbage i september blev Harder historisk, da hun blev den mest scorende fodboldspiller nogensinde for Danmark med 66 mål.

Det skete efter 7-0-sejren over Malta. Det skriver DBU.

Harder blev kåret til UEFA's bedste kvindelige fodboldspiller i 2018.

Med sejren over Montenegro er Danmark sammen med Rusland i spidsen for VM-kvalifikationens gruppe 5 med maksimumpoint.

I næste kamp venter Bosnien-Hercegovina, hvorefter landsholdet på hjemmebane møder Rusland i en spændende topkamp.