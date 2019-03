Hareide afslører: - Han havde fået landsholdsdebut

Se også: Dansk målkonge melder afbud: - Det er selvfølgelig ærgerligt

Superligatopscorer Robert Skov var tiltænkt spilletid i torsdagens testkamp mellem Danmark og Kosovo, hvis ikke Skov søndag var blevet skadet i FC Københavns sejr over Hobro i Superligaen.

Det siger landstræner Åge Hareide, der i Robert Skovs skadesfravær har indkaldt Jacob Bruun Larsen fra Dortmund til landsholdet.

- I forhold til Kosovo-kampen var det jo tanken at bruge Robert Skov der, så han kunne få debut. Nu må vi træne, og så må vi se, hvordan det ser ud.

- Hans fravær ændrer ikke vores planer så meget, det er mere synd for ham, at han ikke er her, når han nu var blevet landsholdsudtaget.

- Jeg tror, han havde fået debut, hvis han havde været frisk. Så havde det været et godt tidspunkt for ham at spille, siger Åge Hareide.

Får Jacob Bruun så lov til at spille torsdag?

- Det må vi se, siger Åge Hareide.

22-årige Robert Skov var med i Danmarks bruttotrup til VM sidste år, men har ikke tidligere været udtaget til en A-landskamp.

Den brandvarme FCK'er gør sig primært højrekanten.

Ifølge landstræner Åge Hareide giver 20-årige Jacob Bruun Larsen flere taktiske muligheder, da han dækker begge kanter i landsholdets 4-3-3-lignende formation.

- Det nemmeste var at se på Jacob, nu hvor vi har flere andre unge med. Han var også allerede i Danmark, for han skulle have mødtes med U21-landsholdet i dag, siger Åge Hareide.

Torsdag spiller Danmark på udebane mod Kosovo i en testkamp. Tirsdag i næste uge skal Danmark spille på udebane mod Schweiz i den første EM-kvalifikationskamp frem mod slutrunden i 2020.

