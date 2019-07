Hareide afslører: - Jeg har fået attraktivt jobtilbud

Officielt: Hjulmand bliver landstræner

Bortset fra en SMS samme dag, hvor timingen blev kritiseret, så har Åge Hareide været fuldstændig tavs, siden det 12. juni kom frem, at han afløses af Kasper Hjulmand som landstræner efter næste sommers EM-slutrunde.

Nu fortæller Hareide om fremtiden over for norske Dagbladet. Han har allerede sagt nej til et konkret og meget godt tilbud.

- Der var forespørgsler efter VM, og der kom et attraktivt og godt tilbud. På det tidspunkt var det ikke aktuelt, siger Hareide til avisen.

- Det var egentlig ikke noget, der skulle vurderes. Derfor var mit svar, at jeg havde kontrakt med Danmark, og at jeg agtede at fuldføre den.

- Hvis danskerne havde ønsket at forlænge, så havde det også været dem, jeg havde snakket med først.

Åge Hareide ved landsholdets træning i Brøndby. Foto: Lars Poulsen/Polfoto

Hareide jubler efter 3-3 i Schweiz. Foto: Lars Poulsen/Polfoto

Hareide er begejstret over, at DBU viste tillid til projektet, da de forlængede hans kontrakt før playoff-kampene mod Irland i efteråret 2017, og det betød meget for ham med den tillidserklæring.

- Og desuden var der så meget støj, da jeg senest brød en kontrakt, at jeg har bestemt mig for, at det aldrig skal ske igen, siger Hareide og henviser til, da han stoppede i Rosenborg for at blive norsk landstræner.

Dermed tyder intet på, at han kunne finde på at stoppe i jobbet som dansk landstræner før tid. Igen forklarer nordmanden, at det var timingen i lanceringen af Hjulmand som træner, han ikke kunne lide.

- DBU kunne godt have fortalt mig, at de havde en anden kandidat, og at det var sådan, det kom til at blive, og så kunne de have valgt at offentliggøre det på et senere tidspunkt.

- Men det blev, som det blev, og det er alle indforstået med. Det eneste, der tæller nu, det er at levere til EM 2020. Det har jeg snakket med spillerne om. Vi SKAL spille EM i Parken, lyder det fra Hareide.

Åge Hareide slår fast, at han ikke har tænkt sig at stoppe trænerkarrieren, men han bliver ikke klubtræner igen.

- Nej, det er uaktuelt, det må blive et landshold, siger Hareide i det meget lange interview, hvor han også husker tilbage på 4-0-kampen mod Polen.

- Vi måtte slå Polen og ønskede ikke at miste bolden på midtbanen. Så bombede vi dem med Flo-pasninger. Hele Danmark jublede, lyder det fra nordmanden, der nu har 28 kampe i træk uden nederlag i ordinær tid.

Hareides tidligere rekord var på 27 kampe i træk med Rosenborg, hvor Tromsø endte med at stoppe stimen.

