Hareide afslører sine planer

- Vi kommer til at spare spillere, som er lidt sårbare, fordi de altid ofrer sig 100 procent på landsholdet, siger landstræner Åge Hareide, der dog stiller med både Schmeichel, Kjær, Delaney og Eriksen fra start

Kasper Schmeichel, Simon Kjær, Thomas Delaney og Christian Eriksen er sikre startere på Åge Hareides holdkort fredag mod miniputterne fra Gibraltar i Parken, hvor der ventes flere end 22.000 tilskuere.

Når det er sagt kommer landstræneren til at blande sine kort godt og grundigt. Det bliver en kamp, hvor den danske landstræner kommer til at bruge truppens bredde. Derfor hidkalder han nogle af de spillere, som ikke ventes at få store roller mandag i den afgørende kamp mod Irland i Dublin.

Spillere som Daniel Wass, Mathias Zanka Jørgensen, Christian Gytkjær, Robert Skov og måske Jonas Knudsen ser ud til at få chancen mod Gibraltar.

Åge Hareide slog fast på fredagens pressemøde, at Kasper Schmeichel, Simon Kjær, Thomas Delaney og Christian Eriksen spiller fra start. Derudover kommer der reserver på banen, fordi mandagens opgør har højeste prioritet. Foto: Lars Poulsen.

Vil spare spillere undervejs

- Vi vil spare nogle spillere, som kan være sårbare. Det er de, fordi de altid går all in i landskampe. Og det kan jo gå ud over kampen mod Irland, som er den vigtigste kamp.

- Vi vil også forsøge at tage nogle spillere ud undervejs mod Gibraltar, hvis det er muligt, forklarer Åge Hareide og henviser tydeligvis til hans største profiler – Kjær, Eriksen og Delaney – som kan blive sparet efter pausen, hvis Danmark fører sikkert og sejren ikke er i farezonen.

Landstræneren er ikke bekymret for, om spillerne tager let på opgaven, selv om det ’kun’ er Gibraltar.

- Vi er mod slutningen af kvalifikationen og alt er gået som vi har forventet. Vi er i en position, hvor vi selv kan afgøre det. Derfor vil vi være topmotiverede og spille med kvalitet på banen, påpeger Åge Hareide.

Åge Hareide er glad for, at Danmark selv kan afgøre om vi skal kvalificere os direkte til EM. Han kommer til at spare spillere, men Schmeichel, Kjær, Delaney og Eriksen vil med sikkerhed starte. Foto: Lars Poulsen

Som tilfældet var i sidste uge ved udtagelsen, gentog landstræneren, at han ikke agter at benytte Robert Skov som venstre back, selv om han på klubholdet i Hoffenheim optræder som ving back. Det er dog i et 3-5-2 system, mens landsholdet spiller med fire forsvarsspillere.

- Robert var topscorer i sidste sæson i Superligaen. Vi vil meget hellere benytte ham i en offensiv rolle hos os. Hans styrer er i offensiven, fastslår landstræneren.

Åge Hareide ser ud til at gemme Andreas Cornelius til mandagens afgørende kamp mod Irland i Dublin. Foto: Lars Poulsen.

Gemmer ’Corner’ til Dublin

Til trods for den store sportslige optur, så ligger det i kortene, at Andreas Cornelius formentlig bliver sparet mod Gibraltar og gemt til den fysiske duel mandag i Dublin.

Der er ingen grund til at tage chancer med Parma-bomberen, der var ude i ti dage i slutningen af oktober med en baglårsskade. Men nu er han på toppen igen. Han kommer fra en weekend, hvor han scorede sin femte sæsontræffer. Og lige nu har ’Corner’ altså scoret lige så mange mål i Serie A som Cristiano Ronaldo.

Opgøret i Dublin er en af den slags kampe, der ligger lige til venstrebenet for den store, stærke angriber.

Det kan sagtens blive en slåskamp mod Irland, hvor ’Corner’ i kraft af hans fysiske styre får stor betydning for det danske spil i begge ender af banen.

Åge Hareide glæder sig over den fremgang og skarphed Parma-bomberen har vist den seneste tid.

- Cornelius er nu i samme form, som da vi mødte Polen (og vandt 4-0), og han spillede for FCK i Champions League. Han har en ekstrem fysik og mentalt virker han mener stærk, mener landstræneren.

Angriberen tager det afslappet, hvis han ryger en tur på bænken fredag i Parken.

- Det kan godt være, at der bliver en del rotation, fordi vi skal spille to kampe på få dage. Uanset hvad er jeg klar til den rolle, jeg får, siger Andreas Cornelius.

Sådan kan Danmark starte K. Schmeichel D. Wass S. Kjær M.Z.Jørgensen J. Knudsen L. Schøne T. Delaney R. Skov C. Eriksen M. Braithwaite C. Gytkjær

