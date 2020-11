Hareide blander sig: - Vi gjorde det i Danmark

Gik modsat Danmark: - Idiotisk og latterligt

Det har vakt stor opsigt, at Norge fik aflyst kampen i onsdags mod Israel på grund af en enkelt coronasmittet hos gæsterne, og med en enkelt smittet i egen trup nu også er stoppet af de norske sundhedsmyndigheder, så udekampen mod Rumænien i Nations League også blev aflyst.

Den tidligere danske landstræner Åge Hareide, der nu er træner for den norske storklub Rosenborg, forstår godt beslutningen, selvom det har medført kaos. Han advarer mod, at fodbolden brokker sig for meget.

- Faktisk er det sådan, at jeg tror, at vi er i en position, hvor vi må passe på, at fodbolden ikke mister goodwill i samfundet, siger Hareide til Dagbladet.

Han peger på, at fodbold allerede har fået så meget goodwill ved, at man har måttet spille kampe, at fodbolden tjener bedst på at følgere reglerne.

- Vi skal passe på, at fodbolden ikke skal have alle mulige særfordele. Sådan skal det ikke være. Vi må have disciplin som resten af samfundet for at komme igennem dette, siger Hareide.

Nu har Norge indkaldt et vikarlandshold til torsdagens kamp mod Østrig, og det er ikke nyt for Hareide.

- Det er jo for at undgå at blive straffet af UEFA. Vi gjorde det i Danmark for et par år siden, hvor vi stillede med et amatørhold mod Slovakiet, siger Hareide.

Dengang i september 2018 tabte Danmark blot udekampen med 0-3, selvom man brugte spillere på et meget lavt niveau, der ikke var påvirket af striden om kommercielle rettigheder på landsholdet.

Norge stiller trods alt op i Østrig med professionelle spillere fra blandt andet AaB, OB og Brøndby.

I Danmark er kampene mod Sverige og Island blevet gennemført den seneste uge, selvom både Robert Skov og en behandler afleverede positive tests, og flere andre havde været i nærkontakt med dem, så op mod 20 spillere var fraværende.

I Norge er reglerne imidlertid anderledes strenge.

