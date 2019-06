Hareide bryder tavsheden: Kritik af timingen

Officielt: Hjulmand bliver landstræner

DBU afslørede tidligere på onsdagen, at Kasper Hjulmand efter EM 2020 overtager jobbet som dansk landstræner fra Åge Hareide.

Nu er der for første gang ord fra nordmanden selv, og han er ikke tilfreds med tidspunktet for offentliggørelsen.

- Det er timingen, jeg reagerer på. Intet andet. Det er fodboldens mekanismer, og jeg kender dem meget godt, skriver Hareide i en sms til VG.

På pressemødet fortalte DBUs fodbolddirektør Peter Møller, at han meget gerne ville have haft Hareide med på pressemødet, hvor Hjulmand blev præsenteret, men det havde nordmanden afvist.

Så sent som mandag vandt Danmark 5-1 over Georgien i en flot kamp i Parken, der førte Danmark et skridt nærmere næste sommers EM-slutrunde.

Også Hareides assistent Jon Dahl Tomasson stopper til næste sommer, da Morten Wieghorst skal være Hjulmands assistent.

Peter Møller forklarede timingen af offentliggørelsen af ny træner med, at han ville være ærlig over for trænere og medier. Særligt ville han have det svært med, hvis Hareide næste år fik besked om, at Møller og Hjulmand allerede havde aftalt fremtiden denne sommer.

Hareide førte Danmark til VM i sin første kvalifikationsturnering - her blev det til nederlag i 1/8-finalen mod Kroatien. Gruppen i Nations League blev også vundet, og efter tre kampe i EM-kvalifikationen har man stadig ikke tabt.

Ifølge Peter Møller er der på ingen måde tale om en fyring af 65-årige Hareide, da kontrakten løb frem til netop sommeren 2020. Det er denne kontrakt, der altså blot ikke bliver forlænget, og DBU var tvunget til at reagere nu, hvis man ikke ville lade Kasper Hjulmand skrive under et andet sted.

