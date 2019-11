Hareide: Det er dumt, Bendtner

- Bendtner må selv om, han vil udgive en bog, men det er forkert at hænge venner ud, som han har spillet sammen med, mener landstræner Åge Hareide

Åge Hareide har ikke læst Nicklas Bendtners nye bog ’Begge Sider’, men han har som de fleste læst brudstykker fra bogen i løbet af de seneste dage.

Landstræneren er bestemt ikke begejstret for alle de kontroversielle udtalelser, som Nicklas Bendtner fremkommer med i selvbiografien.

- Nicklas Bendtner må selv bestemme, om han har lyst til at udgive en bog. Det har jeg ingen holdning til. Men jeg synes, at det er forkert at udlevere andre. Det bryder jeg mig ikke om.

- Jeg mener, at det er vigtigt at holde på gode relationer i livet. Og på mange måder er flere af dem, du har spillet sammen med, bedste venner. Derfor er jeg ikke tilhænger af, at andre hænges ud i en bog. Jeg bekymrer mig specielt om de spillere, som Nicklas har spillet sammen med, siger Åge Hareide.

Nicklas Bendtner på træningsbanen i FCK, da han ledte efter et sted at træne. Her med landstræner Åge Hareide som tilskuer i selskab med Ståle Solbakken. Foto: Lars Poulsen.

Han var jo skadet

Nicklas Bendtner kom første gang ind i Hareides landsholdstrup til kampen mod Polen, hvor Danmark vandt 4-0 i Parken. Siden var han med frem til VM-udtagelsen i begyndelsen af juni 2018, hvor han var skadet og blev sorteret fra.

Bendtner giver i sin bog udtryk for, han er skuffet og utilfreds med, han blev sorteret fra til VM-truppen. Og efterfølgende, at han slet ikke hørte fra landstræneren efter VM-slutrunden.

- Jeg forstår, han var skuffet. Men han var skadet, og jeg valgte at udtage de bedste til VM.

- Faktisk havde jeg mere ondt af Mike Jensen, der blev sorteret fra VM-truppen. Han var skadesfri og blev valgt fra, fordi vi udtog Michael Krohn-Dehli, der havde mere slutrundeerfaring, siger Åge Hareide, der ikke siden har haft brug for angriberen.

Landstræneren understreger, at Nicklas Bendtner altid har opført sig perfekt i perioden på de syv kampe, han nåede at være en del af truppen under nordmandens ledelse.

Nicklas Bendtner og Åge Hareide i en af de sidste sekvenser sammen på træningsbanen i Helsingør kort før udtagelsen af VM-truppen sidste sommer. Foto: Lars Poulsen.

Drikker ikke vin til 25.000 kr.

- Nicklas er en god og positiv dreng. Han har altid opført sig eksemplarisk, siger Åge Hareide, der ikke kender noget til de fester, som Nicklas Bendtner påstår, at landsholdsspillerne holdt på Hotel Marienlyst i Morten Olsens tid efter landskampene.

- Det er ikke noget, jeg kender noget til. Jeg ved ikke, hvilke regler der var under Morten Olsen. Men jeg giver spillerne lov til at tage en ekstra øl efter kampene, hvor de alligevel ikke kan sove, siger Åge Hareide og slår fast:

- Vi har aldrig oplevet nogle problemer med spillerne. Den her trup er den bedste, jeg har haft. Det gælder disciplin, arbejdsindsats, sammenhold og venskab. De er altid glade for at se hinanden.

- Derfor er det helt i orden, at de hygger sig efter en kamp. Der bliver jo ikke drukket vin til 25.000 kr. flasken, siger Åge Hareide med et skævt grin og henviser til, at Bendtner netop trak en flaske hvidvin op til 25.000 kr., da han blev vraget til VM-truppen sidste sommer.

Åge Hareide har ingen planer om at læse Nicklas Bendtners bog her og nu.

- Jeg er i gang med at læse en bog om tre brødre. Den bruger jeg min tid på, smiler landstræneren.

