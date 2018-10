Hareide erkender hovedbrud: - Vi løser det på vores egen måde

- Det vil have stor betydning for udviklingen af holdet, hvis vi rykker op i A-gruppen og møder de bedste nationer i Europa, mener landstræner Åge Hareide

DUBLIN (Ekstra Bladet): Normalt taler Åge Hareide kun om dem, der er med på landsholdet. Men i ugens løb har han været tvunget til at gøre en undtagelse.

For nordmanden er konstant blevet konfronteret med, hvordan han vil løse ligningen uden Danmarks bedste spiller – Christian Eriksen.

- Det har givet os lidt hovedbrud, at Christian ikke er med. Vi har slet ikke fokuseret på ham i ugens løb, fordi han ikke er her. Men vi løser det på vores egen måde, forklarer Åge Hareide og uddyber:

- Vi skal kunne tåle at spille uden vores største stjerner, uanset om det er Christian, Kasper Schmeichel eller Simon Kjær. Og uanset resultatet bliver det aldrig en undskyldning, at Eriksen ikke var med. Rollefordelingen på holdet er kendt for alle spillerne. Derfor skal vi kunne løse opgaven, forklarer han.

Han er forberedt på, at Martin O’Neills mandskab vil komme med både slagkraft og satse på duelstyrke for at vinde kampen.

Landstræner Åge Hareide mener de øvrige spillere må vise, hvad de står for, når nu Christian Eriksen er væk. Han mener, at Danmark skal kunne tåle at spille uden de største stjerner. Foto: Lars Poulsen.

- Så må vi være klar til at slås i duellerne, hvis det skal til. Men vi vil spille kampen på vores præmisser, når vi har bolden, pointerer han.

11,5 mio. kr. på spil

For Åge Hareide er Nations League vigtigt af flere grunde. For det første får gruppevinderne 11,5 mio. kroner.

For det andet har resultaterne stor betydning for placeringen på FIFA-ranglisten, lige som en gruppesejr kan sende Danmark i A-gruppen blandt Europas bedste nationer.

Lige nu optræder Danmark på anden klasse i B-gruppen i Nations League.

- Nations League er et fantastisk tiltag. Kan vi vinde gruppen, skal vi møde nationer som Spanien, Frankrig og Tyskland. Det vil være vigtigt for udviklingen af vores hold at møde de bedste nationer i Europa, påpeger han.

- Kun sejre bygger et stærkt hold. Nederlag bryder et hold ned. Vi har 20 kampe uden nederlag (Hareide tæller Kroatien-kampen fra VM som 1-1 resultat). Den stime skal vi udbygge mod Irland, fastslår han.

