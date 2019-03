Hareide: - Et wake-up call

PRISTINA (Ekstra Bladet): Danmark fik kun 2-2 mod lilleputnationen Kosovo og det var kun en scoring fra Pierre Emile Højbjerg kort før tid, der sikrede, at Danmark undgik den totale fiasko.

Åge Hareide kritiserede ikke spillerne direkte på pressemødet efter kampen, men han pakkede sin kritik pænt og elegant ind, da han kom med sin analyse af den danske præstation.

- Det her var et wake-up call for os. Det er nødvendigt at vi giver 100 procent, hvis vi skal vinde kampene. Vi skal tage alle modstandere seriøst.

- Det var godt det her skete her i Kosovo og ikke på tirsdag mod Schweiz. Det her er ikke måden, vi normalt spiller på, siger Åge Hareide, der roser spillerne for viljen til ikke at ville tabe kampen.

Se højdepunkter fra kampen:

Hareide sparede fire nøglespillere fra start. Simon Kjær, Christian Eriksen, Lasse Schøne og Yussuf Poulsen sad alle på bænken.

Det var velovervejet fra landstrænerens side, men havde nær kostet et nederlag.

- De havde spillet mange kampe på det seneste og ville ikke risikere, at de fik skader før kampen mod Schweiz, forklarer landstræneren, der dog sendte Simon Kjær og Christian Eriksen på banen efter en times spil.

- Det mest positive mod Kosovo var, at vi scorede to mål og ikke tabte kampen, fastslår Hareide.

Se også: Pinligt, Danmark!

Se også: Otte rammer bunden: Historisk ringe!