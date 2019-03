Hareide forklarer sit valg: Han har lært det på den hårde måde

2018 var et ganske specielt landsholdsår. Åge Hareides mandskab tabte ikke en eneste af de 13 kampe. Men det var også usædvanligt på den måde, at ikke én eneste spiller fik debut i landsholdsregi.

Christian Nørgaard kunne have fået det mod Slovakiet i september, men siden brød konflikten ud og debuten blev aldrig til noget.

Har lært italiensk forsvarsspil

Men her i 2019 kan flere stå foran landsholdsdebuten. Åge Hareide satser i hvert fald på ungdommen og udtog tre talenter til sin trup, der skal møde Kosovo (testkamp) og Schweiz (EM-kvalifikation) senere på måneden.

Philip Billing, Joachim Andersen og Robert Skov tager nu springet fra U21-truppen til det rigtige landshold.

- Robert Skov har været helt outstanding i Superligaen. Han har spidskompetencer med sin sparketeknik, som vi helt sikkert kan bruge, siger Åge Hareide og uddyber om de to andre nye ansigter i truppen:

Åge Hareide har været imponeret over Joachim Andersens udvikling i Sampdoria. Foto: Tariq Mikkel Khan.

- Jeg så Joachim Andersen for Sampdoria mod Inter, hvor han gjorde det fremragende. Han har lært det italienske forsvarsspil på den hårde måde, hvor det handler om ikke at lave fejl. Han har udviklet sig meget og er blevet meget dygtigere med bolden.

- Vi har også udtaget Philip Billing. Han er lidt en lidt en anden type, end dem vi har på midtbanen. Han er en stor duelspiller, som har leveret fine præstationer i Premier League. Det har i hvert fald givet ham god erfaring, understreger Åge Hareide.

Håber de spiller EM

Niels Frederiksen, U21-landstræneren, glæder sig over, at spillerne får chancen på højeste niveau. Men han erkender, at det naturligvis er en streg i regningen i forhold til hans forberedelser til sommeren EM-slutrunde i Italien og San Marino.

- Det er min forventning, at de tre spillere (Joachim Andersen, Philip Billing og Robert Skov) spiller de tre kampe på U21-holdet til EM.

- Vi skal stille så stærkt som muligt hold og derfor håber jeg de kommer med til slutrunden. Det vil være svært at undvære vores bedste forsvarsspiller, vores bedste midtbanespiller og Superligaens topscorer, siger Niels Frederiksen, der nu får mulighed for at se lidt flere spillere an i de kommende testkampe mod Belgien og Frankrig.

Åge Hareide ville mandag ikke stille garanti for, at de tre talenter kommer til at spille U21-EM. Men han åbnede dog for muligheden.

- Vi stiller det stærkeste landshold, men en slutrunde er en god erfaring for de unge spillere. Det kan godt være vi tager hensyn til det, når vi kommer frem til juni, forklarer Åge Hareide.

Både Andreas Christensen og Kasper Dolberg har også mulighed for at spille U21 EM, men det er endnu ikke afklaret, om de stiller op for Danmark. Ingen af dem har dog i flere år optrådt på U21-landsholdet.

FAKTA: Fodboldlandsholdet mod Kosovo og Schweiz

- Jeg er bekymret for Pione Sisto

Flere overraskelser i Danmarks EM-trup