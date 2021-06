Hareide forlod studiet: - Jeg kunne ikke se det

Det var i en tilstand af chok, at den tidligere danske landstræner Åge Hareide lørdag aften forlod NRK.

Ligesom millioner af andre fodboldfans så han med, da Christian Eriksen pludselig faldt om kort inden afslutningen på første halvleg i landskampen mod Finland.

- Jeg forlod bare studiet, jeg kunne ikke sidde og se på det, fortæller Hareide til det norske medie Dagbladet om sin reaktion.

Hareide havde deltaget i en optakt til kampen og skulle være med igen i pausen. Det blev ikke til noget.

Kendte ikke udfaldet

Nordmanden fortæller til Dagbladet, at han og Eriksen har et 'nært forhold', og at oplevelsen lørdag aften derfor var 'brutal'.

- Jeg forlod bare studiet. De kunne ikke sige så meget om det. Vi kendte ikke udfaldet af, hvordan det kunne gå med Christian, siger Hareide.

- Jeg var i chok, lyder det fra tidligere landstræner Åge Hareide. Foto: Lars Poulsen

Lykkeligvis var der godt nyt knap en time efter, at Christian Eriksen var blevet kørt på Rigshospitalet i ambulance.

Eriksen var i live og havde det godt efter omstændighederne. Holdkammeraterne valgte at spille kampen færdig, der endte 0-1 til Finland.

Utrolig lettet

Da de gode nyheder var kendt, skrev Åge Hareides søn Bendik Hareide en opdatering fra sin far på Twitter:

'Jeg er utrolig lettet over at få besked om, at Christian er vågen og stabil,' lød det.

- Det var den vigtigste nyhed i aften, tilføjer Hareide til Dagbladet.