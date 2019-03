Hareide gruer: - Jeg er bekymret og bange for spillerne

ST. GALLEN (Ekstra Bladet): Åge Hareide er ikke begejstret for udviklingen i international fodbold.

Han er oprigtig bekymret for spillernes ve og vel i fremtiden. Det er der også god grund til.

For FIFA, det internationale fodboldforbund, planlægger et klub VM samt en udvidelse af VM-slutrunden fra 32 til 48 hold allerede med virkning fra 2022. Det skal dog først konfirmeres på FIFA-kongressen til juni.

Men fra 2026 er det næsten sikkert, at VM bliver med 48 nationer.

Signalet er ikke til at tage fejl af. Spillerne skal belastes yderligere af hensyn til de kommercielle indtægter til fodbolden.

Åge Hareide, her i samtale med anfører Simon Kjær, er bekymret på spillernes vegne, hvis FIFA udvider med et klub VM og en udvidelse af VM til 48 nationer. Foto: Lars Poulsen.

- Jeg synes buen bliver spændt for hårdt. Jeg er bekymret og bange for spillerne, der i forvejen spiller rigtig mange kampe. De får ikke tid til at træne, siger landstræner Åge Hareide.

Han forstår de økonomiske interesser, men han er bekymret for udviklingen for fodbolden på sigt.

- Eksklusive klubber skal spille i deres egen liga. Man skal passe på med ikke at ødelægge de nationale ligaer. Glæden og patriotismen forsvinder.

- VM bliver også kraftigt udvandet, hvis der skal deltage 48 nationer. Der vil komme flere dårligere hold med. Fodbolden vil blive devalueret. Det er et bevis på, at pengenes magt overtager styringen i fodbold.

- Jeg kan godt forstå, at det asiatiske og afrikanske forbund presser på for flere hold til VM. Afrika havde ingen nationer, der kom videre fra seneste gruppespil og i Asien er der store kommercielle interesser på spil, mener landstræneren.

