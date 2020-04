Hareide har været i kontakt med Hjulmand

Åge Hareides sidste tur med det danske landshold skulle have været sommerens EM-slutrunde, men det fik udbruddet af coronavirus sat en stopper for, og derfor har nordmanden haft sin sidste landskamp i spidsen fra Danmark.

Når landsholdsfodbolden ruller igen, bliver det med Kasper Hjulmand som landstræner, og Åge Hareide har et godt forhold til sin efterfølger, fortæller han i et interview med Euroman.

66-årige Åge Hareide har stået i spidsen for landsholdet i fire år, og han formåede at kvalificere de rød-hvide til både VM i 2018 og den kommende EM-slutrunde. Det er det arbejde, Kasper Hjulmand skal bygge videre på, og den tidligere FCN-træner er blevet overdraget al den viden, Hareide og hans stab har opbygget gennem de seneste fire år.

- Jo, vi har været i kontakt. Vi har alle vores data liggende i DBU's arkiv. Der ligger alle vores træninger, alle vores fysiske tilbagemeldinger på hver enkelt spiller. Der ligger alt, hvad vi har lavet. Han kan nemt overtage det og kigge på det, vi har lavet. Der ligger ingen skjulte ting. Jeg tager ikke arkivet med mig. Det er DBU's ejendom, og den viden, vi har lagt ind i det, tilhører DBU, siger Åge Hareide til Euroman.

Nordmanden fastslår desuden, at han står klar med gode råd til Kasper Hjulmand, såfremt Danmarks kommende landstræner skulle bede om det, men at han ikke er sikker på, at han skal se kampene til EM næste år.

Åge Hareides sidste landskamp i spidsen for Danmark var udekampen i Dublin mod Irland, som endte 1-1. Han nåede 40 landskampe som landstræner med et pointsnit på 1,88.