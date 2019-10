Hareide hylder én mand: Du reddede os

Heldet følger dem, der opsøger det. Og det gør Danmark i sandhed for tiden.

1-0 triumfen over Schweiz var et stort skridt mod EM-slutrunden næste sommer. Men den spinkle danske sejr kom kun i hus, fordi Kasper Schmeichel leverede en enestående indsats i det danske mål.

- Vi har i Kasper Schmeichel en verdensklasse-keeper. Han er sindssygt afgørende for os mod Schweiz, siger Åge Hareide og slår fast:

- Når vi behøver det allermest, leverer han så stærkt. Vi kunne have været bagud uden hans fantastiske redninger, siger Åge Hareide.

Landstræneren havde planlagt offensive udskiftninger til sidst, fordi han var bevidst om, at schweizerne får problemer med at stå distancen de sidste ti minutter af kampene.

- Jens Stryger Larsen var træt, og Andreas Christensen blev skadet. Derfor foretog vi de udskiftninger. Det var ellers vores plan, at Christian Gytkjær og Robert Skov skulle have været på banen, forklarer landstræneren.

Nu står Danmark med 31 kampe uden nederlag efter 1-0 sejren over Schweiz, hvor Danmark nu har taget et vigtigt skridt mod EM-slutrunden.

Det var femte kamp i løbet af det seneste år, hvor modstanderne har scoret mod Schweiz i kampens slutfase.

- Vi vidste og var opmærksomme på de problemer Schweiz har haft til slut i kampene. Som jeg ser det er det et mentalt problem for spillerne, at modstanderne scorer til sidst, vurderer Åge Hareide.

Han var tilfreds med sejren og ville ikke bruge så meget tid på, hvad han ønsker i forbindelse med tirsdagens opgør mellem Schweiz og Irland.

- I moderne fodbold handler det om at gribe chancen. Vi arbejdede hårdt og stod distancen, pointerer landstræneren.

