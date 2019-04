Hareide i kæmpe kovending: Tager dansk stjerne til nåde

Landstræner Åge Hareide mere end antyder et comeback i rødt og hvidt til Daniel Wass

Efter tre og et halvt års pause lader det til, at Daniel Wass atter er inde i varmen hos Åge Hareide.

Den danske Valencia-spiller optrådte senest på landsholdet 15. november 2016, men blev senere ofret på grund af en sag, der kom til at dreje sig om illoyalitet.

Wass meldte nemlig afbud til en landsholdssamling af personlige årsager, men aftalt med landstræner Hareide, at den officielle forklaring skulle være en skade.

Det gav bagslag, da DBU meldte det ud, dagen inden Wass spillede ligakamp for sin daværende klub, Celta Vigo.

Wass blev hængt ud som illoyal og blev senere også fravalgt til VM-truppen i 2018. Men nu blæser der altså andre vinde, og Hareide forklarer over for TV3 Sport, at han vil benytte Wass.

- Naturligvis. Jeg vil altid have de bedste med. Og Daniel gør det jo fremragende lige nu i såvel La Liga som Europa League.

- Ydermere kan han bruges som både back og midtbanespiller, siger Åge Hareide.

Daniel Wass var senest inde omkring landsholdet i 2017. Han spillede sin seneste kamp i rødt og hvidt året forinden. Foto: Lars Poulsen

Det kan betyde, at Wass er tilbage i truppen til de to EM-kvalifikationskampe i juni mod Irland og Georgien, der begge bliver spillet i Parken henholdsvis 7. og 10. juni.

Daniel Wass er en fast del af det Valencia-mandskab, der har spillet sig gevaldigt op i La Liga, er i finalen i Copa del Rey mod Barcelona og i semifinalen i Europa League, hvor de skal møde Arsenal.

Han er noteret for 16 landskampe siden debuten i 2011.

