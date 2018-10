Hareide jubler efter historisk sejr: I troede ikke på mig

HERNING (Ekstra Bladet): Åge Hareide er nutidens bedste danske landstræner.

2-0 sejren over Østrig betyder, at nordmanden nu har et snit på 1,90 point pr. kamp og det er marginalt bedre end nu afdøde europamester Richard Møller Nielsen, der har et snit på 1,89.

Det var den 22. kamp i træk uden nederlag til Åge Hareides landshold uden et nederlag. Det er mere end to år siden Hareides landshold har tabt en kamp.

I testkampen mod Østrig var der ikke tvivl om udfaldet efter Lukas Lerager havde scoret et fremragende mål fra distancen, mens Martin Braithwaite scorede til 2-0 i slutfasen.

Åge Hareide, det er måske lidt overraskende, men du er den danske landstræner med bedste pointsnit, hvad tænker du om det?

- Du og Ekstra Bladet troede i hvert fald ikke på mig. Det er helt sikkert. Men jeg tænker ikke på, jeg er den bedste træner, men glæder mig mere over udviklingen af vores hold, siger Åge Hareide og fremhæver samarbejdet med spillerne.

- De drenge er fantastiske at arbejde med. Vi har skabt en homogen og stærk gruppe, hvor vi er glade for at være sammen. På mange måder er det som et klubhold, siger Åge Hareide.

- Vi har spillet mange hårde kampe og måtte nærmest lære at vinde på bestilling for at komme til VM. Og så fik vi en meget hårdere gruppe ved VM end nogen ventede. De præstationer vi leverede ved VM med uafgjort mod de senere verdensmestre fra Frankrig og viceverdensmestrene fra Kroatien gik lidt under radaren, mener Åge Hareide.

Lerager på flere positioner

Lukas Lerager var en af dem, der fik chancen fra start for første gang. Bordeaux-spilleren greb den mulighed. Udover en fremragende præstation fik Lerager vist, at landstræneren kan stole på ham både på 8’er positionen og på den defensive midtbane lige foran forsvaret.

- Lukas spillede en god kamp og fik vist, han også kan spille på den defensive midtbane, forklarer Åge Hareide, der nu står med 15 sejre, 12 uafgjorte og blot tre nederlag på kontoen.

- Jeg er rigtig glad for dem, der fik chancen, lykkes på banen. Flere af dem er meget loyale og så er det dejligt, at de leverer en god indsats på banen, påpeger landstræneren.

Nu venter to afgørende kampe mod Wales og Irland i jagten på førstepladsen i Nations League gruppen.

Danmark skal nu have fire point i de to kampe for at sikre sig førstepladsen, som udløser 11 mio. kr.

Se også: Én dansker i særklasse - angriber stod svagest

Se også: Nu er Åge historisk