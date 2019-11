Hareide kritiserer Bendtner: Det er altid alle andres skyld

Der mangler ikke nyhedsvinkler i den Nicklas Bendtner-bog, der udkom tirsdag. Det kan man bare se af nyhedsbilledet, der den seneste uges tid i den grad er blevet domineret af den store angriber fra FC København.

Og der kommer med sikkerhed til at komme mange flere vinkler, efterhånden som birollerne i bogen får den læst og kommenteret på den. Som for eksempel den danske landstræner, Åge Hareide.

Nordmanden kommenterede allerede lidt på bogen, da der var landsholdsudtagelse mandag, og nu har han også talt med det norske medie VG og sat nogle flere ord på, hvad han mener om Nicklas Bendtner og den tidligere landsholdsangribers bog.

- Det skinner igennem i bogen, at han har haft sine problemer. Det er der ingen tvivl om, siger Åge Hareide, der også bruger lidt tid i interviewet på at kritisere den snart 31-årige Nicklas Bendtner, som han ikke lader til at mene tager nok ansvar for egne handlinger:

- Det er altid alle andres skyld... Aldrig hans egen. Det, man må gøre, er at pege på sig selv først, når der sker noget.

I interviewet med VG bekræfter Åge Hareide, at han i 2016 anbefalede Nicklas Bendtner at tage til Rosenborg, fordi han ville få meget spilletid og mange indlæg og dermed øge sine muligheder for at lave mål og komme tilbage på det danske landshold.

Men derfra er Bendtner og Hareide øjensynligt uenige. I Bendtners bog fremgår det, at han er blevet fortalt, at han er Hareides første-angriber, hvis han spiller fast og laver mål. Nordmanden er af en anden opfattelse.

- Min nummer et? Nej, det stemmer ikke. Der var andre end Bendtner, som var førsteangriber. Men han kom jo på landsholdet via godt spil i Rosenborg. Så det, jeg havde sagt til ham, passede jo, siger Åge Hareide.

Nicklas Bendtner endte med at misse VM i sommerne 2018, og i stedet var det spidsangriberne Nicolai Jørgensen, Andreas Cornelius og Kasper Dolberg, der kom med

