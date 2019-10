Hareide lukker ingen døre: - Nu må vi se

Åge Hareide mener det er for tidligt at udelukke en fremtid på landsholdet for Nicklas Bendtner

Det er mere end halvandet år siden, at Nicklas Bendtner sidst fik spilletid i den danske nationaldragt, men trods de manglende mål i FC København vil landstræneren ikke udelukke, at den 31-årige angriber kan få comeback i rødt og hvidt.

- Nej, vi kan aldrig udelukke nogen som helst i fodbold. Men det er svært at afgøre noget nu. Det er for tidligt.

- Altså nu må vi se. Han har haft nogle indhop for FCK, så jeg tror ikke, at jeg kan udtale mig om Nicklas Bendtner fremtid nu, siger Åge Hareide til fodboldsitet bold.dk.

Åge Hareide stopper som landstræner næste sommer, men kan nå at give Nicklas Bedntner comeback inden da. Foto: Lars Poulsen

Åge Hareide udtalte kort før Nicklas Bendtners retssag, hvor han blev dømt for vold mod en taxachauffør, at det var 'utænkeligt med en voldsdømt spiller på landsholdet. Det synspunkt reviderede han dog efterfølgende, og derfor er voldsdommen umiddelbart ikke noget problem i forhold til at komme tilbage på det danske landshold under nordmanden.

Bendtner har fået sporadisk med spilletid, siden han vendte hjem til Danmark og FC København fra norske Rosenborg på transfervinduets sidste dag.

Trods fuld spilletid mod Hillerød i pokalturneringen og flere indhop i Superligaen er det dog endnu ikke blevet til nogen mål i den hvide trøje.

Nicklas Bendtner har spillet 81 landskampe for Danmark og scoret 30 mål. Han optrådte senest i en træningskamp mod Chile i marts 2018, men blev efterfølgende siet fra truppen kort før VM-slutrunden sidste sommer.

Hans kontrakt med FCK løber frem til nytår.

