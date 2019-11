Hareide melder klart ud om Eriksens krise

HERNING (Ekstra Bladet): Det er Christian Eriksen, som fodbold-Danmark især hænger håbet på, når det danske landshold jagter billetter til næste sommers EM-fest, der som bekendt blandt andet løber ad i København.

23 kasser under Åge Hareides regime samt adskillige målgivende afleveringer – senest til Yussuf Poulsen mod Schweiz – har skabt store forventninger.

Men spørgsmålet er, om stjernen stadig kan indfri dem.

Danmark i hopla: Kan skrive historie i skæbnekamp p

I denne sæson har Christian Eriksen leveret karrierens værste præstationer hos Tottenham efter en sommer, hvor han højst overraskende ikke fik sit drømmeskifte til Real Madrid eller en af de andre sydeuropæiske storklubber.

Op til de aktuelle landskampe er han røget helt ud af startopstillingen hos Spurs, og den dårlige form har også spredt sig til landsholdet, hvor han både mod Georgien og Schweiz var milevidt fra fordums styrke.

Heldigvis krydrede han i sidstnævnte opgør en gennemført pauver præstation med en assist i verdensklasse.

Men uden den aflevering havde han scoret bundkarakter i Ekstra Bladet to landskampe i træk.

Noget, der aldrig er sket før.

Åge Hareides ambitioner om at slutte jobbet som dansk landstræner af med bravour, afhænger i høj grad af, at Christian Eriksen genfinder topformen, men før kampene mod Gibraltar og Irland afviser nordmanden, at han skulle være bekymret for sin største profil.

- Jeg er slet ikke bekymret for Christian. Vi ved, hvad han kan, og hvad han står for. Bare tænk tilbage på den detalje, han leverede mod Schweiz. Han var den, der løb mest mod dem og leverede en afgørende assist, forklarer landstræneren.

- Vi har alle en forventning om, at Christian skal være fantastisk hele tiden. Det kan han ikke være konstant. Men jeg er slet ikke bekymret for ham forud for de to kampe. Han kommer til at levere for os. Det er jeg overbevist om, siger han.

Christian Eriksen selv afviser behovet for at ’spille sig varm’ i hjemmekampen mod Gibraltar, hvor alt andet end en overbevisende dansk pligtsejr vil være både skuffende og overraskende.

- Der er ikke andet i tankerne end de tre point, så vi selv kan afgøre det i Irland. Jeg er sgu ligeglad med, om jeg får nogle minutter i benene eller ej. Det er bare en kamp, der skal vindes, lyder det bestemt fra Eriksen, der skubber sine personlige udfordringer til side i jagten på dansk succes.

- I Gibraltar kom vi hurtigt foran. Og i Parken er det vigtigt, at vi gør det samme, så vi kan gøre det lidt nemt for os selv og forhåbentlig har lidt flere kræfter til kampen på mandag, fastslår Eriksen, der meget gerne må hæve sit måltal i rødt og hvidt mod miniputterne fra Gibraltar.

