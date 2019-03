Hareide overbevist: Derfor får vi en fordel

- Jeg håber, det bliver en fordel for os, at Schweiz kommer fra en lang rejse til georgien, hvor de også har spillet på kunstgræs, siger landstræner Åge Hareide

ST. GALLEN (Ekstra Bladet): Landsholdstruppen brugte fredagen på at rejse fra Kosovo til Schweiz for stille og roligt at intensivere forberedelserne til gruppens vigtigste udekamp: Opgøret tirsdag mod Schweiz i Basel.

Samtidig er Schweiz rejst den lange tur til Georgien, hvor de spiller lørdag kl. 15.00 på kunstgræs i gruppens første opgør.

Schweizerne har siden en lang rejse hjem, før Danmark venter under tre døgn senere.

Den forskellige forberedelsesmuligheder mener Åge Hareide kan blive en stor fordel for danskerne.

- Jeg håber, de er trætte efter sådan en lang rejse hjem fra Georgien, fordi de også kommer fra en kamp på et andet underlag. Jeg tror, at det er en fordel for os. Og den fordel skal vi forsøge at udnytte, forklarer landstræneren.

Lørdag kl. 15.00 tager landstræneren plads på Hotel Oberwaid i St. Gallen for at se opgøret mellem Georgien og Schweiz live.

- Der vil være pres på Schweiz, når de er på hjemmebane. Vi har alt at vinde i den kamp. Jeg forventer, at det bliver en kamp med mange omstillinger, fordi begge mandskaber er dygtige til omstillingsfodbold, påpeger landstræneren.

Opstillingen er på plads

Åge Hareide har brugt de seneste tre måneder på at studere Schweiz i detaljer.

- Jeg har set næsten alle deres kampe helt tilbage til 2017. De spiller både 3-5-2 og 4-4-1-1. De virker tryggere hjemme end ude. Lige nu er jeg ikke overbevist om, de vil presse os højt på banen, men det håber jeg vil ske, bemærker han.

Åge Hareide fik mange svar i 2-2 kampen mod Kosovo, hvor han fik set, at uden flere af de bedste spillere er Danmark et ordinært mandskab.

- Der er ikke så mange spørgsmål, som jeg skal have svar på. Startopstillingen er næsten på plads, som landstræneren formulerer det.

Det ligner fem udskiftninger i forhold til Kosovo-kampen. Derfor tyder det på følgende dansk opstilling tirsdag mod Schweiz:

Kasper Schmeichel - Henrik Dalsgaard, Simon Kjær, Mathias Zanka Jørgensen, Jens Stryger Larsen - Lasse Schøne, Thomas Delaney, Christian Eriksen - Yussuf Poulsen, Nicolai Jørgensen, Martin Braithwaite.

