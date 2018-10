Hareide overrasker - hiver landsholds-kanin op ad hatten

Angriberen Christian Gytkjær er blevet efterudtaget til Danmarks fodboldlandshold, der netop er blevet samlet for at spille to landskampe.

Det oplyser landstræner Åge Hareide under en presseseance mandag i Herning.

- Jeg udtager Christian Gytkjær, og han kommer i morgen (tirsdag, red.) fra Polen, siger Åge Hareide.

Udtagelsen skyldes, at Åge Hareide med sikkerhed må se bort fra Viktor Fischer og formentlig også Christian Eriksen.

Christian Gytkjær er tilbage i landsholdsvarmen.

Christian Gytkjær er på kontrakt i polske Lech Poznan og har tidligere optrådt for blandt andre Rosenborg, 1860 München, Lyngby og FC Nordsjælland.

Han er noteret for én A-landskamp, en testkamp mod Tjekkiet i 2016. Her så Åge Hareide i både kamp og til træning en meget arbejdsom spiller.

Derfor er Gytkjær valgt foran blandt andre Premier League-angriberen Kenneth Zohore og offensivspillere fra U21-landsholdet, der har en afgørende EM-kvalifikationskamp fredag.

- Der er mål i Gytkjær. Han var med i Tjekkiet i november 2016, og han er en spiller, som altid arbejder hårdt, og man ved, hvad man får. Og så længe vi ikke vil røre spillere fra U21-landsholdet, så tager vi Christian med.

- Der har også været en Zohore i tankerne, men Christian Gytkjær er en lidt anden type. Jeg får en større arbejdskapacitet - også uden bolden, og jeg får en større vilje til at presse. De ting bliver meget vigtige i en udekamp mod Irland, siger Åge Hareide.

Landsholdstruppen består desuden af centrale angribere som Kasper Dolberg, Andreas Cornelius og Martin Braithwaite.

Danmark skal på lørdag møde Irland på udebane i Nations League. Tre dage senere venter en testkamp mod Østrig i Herning.

