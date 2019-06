Hareide overvejer ændringer: Han banker på

- Vi skal finde dem med friske ben, siger Åge Hareide, der er imponeret over Pierre Emile Højbjergs præstationer, efter han er vendt retur til landsholdet

HELSINGØR (Ekstra Bladet): Inden træningen begyndte, stod han længe og fik en fortrolig snak med assisterende landstræner Jon Dahl Tomasson.

Pierre Emile Højbjerg er for alvor tilbage i landsholdsvarmen efter næsten to år ude i kulden.

De første tre landskampe i 2019 har vist, at Pierre Emile Højbjerg igen snart er moden til en startplads i landsholdsregi i en betydende landskamp. Det har han faktisk ikke prøvet siden det famøse 0-1 nederlag til Montenegro i Parken i efteråret 2016.

Han kom ind og sikrede uafgjort mod Kosovo, kom på banen mod Schweiz og var med til at vende et truende nederlag til uafgjort. Fredag i Parken markerede han sig igen i målscorerens rolle. En scoring, der var få minutter fra at bringe ham i rollen som matchvinder.

Åge Hareide overvejer ændringer til mandagens kamp,

Pierre Emile Højbjerg er tilbage med manér efter to år i landsholdets dybfryser.

Nu har landstræner Åge Hareide fået set, at Pierre Emile Højbjerg igen er en af de spillere, han kan regne med. En af dem, han for alvor kan stole på.

- Pierre er blevet meget mere moden, efter han er blevet anfører i Southampton. Han tager mere ansvar på holdet og spiller ikke mere kun for sig selv, forklarer landstræner Åge Hareide.

Et helt andet udtryk

Han vil ikke løfte sløret for, om Højbjerg står forrest i køen til en startplads mandag mod Georgien, men han erkender, at Southampton-kaptajnen er rigtig godt kørende for tiden.

- Han har et helt andet udtryk på banen nu. Jeg er meget glad for, vi har en spillertype som ham. Vi behøver ham, siger Åge Hareide, der er af den opfattelse, at 2019-udgaven af Pierre Emile Højbjerg kan spille samtlige tre positioner på midtbanen.

Lørdag var der restitutionstræning på det smukke græstæppe i Helsingør, hvor de startende mod Irland trænede på motionscykler, mens resten trænede normalt med Hareide og Tomasson som observatører.

- Det kan blive en anden kamp mod Georgien. Det bliver formentlig en modstander, der satser på omstillinger, mener Åge Hareide, der nu skal overveje om der skal ske ændringer på mandskabet.

- Med to kampe så tæt på hinanden er det vigtigt vi har spillere med friske ben. Nu skal vi tænke os godt om, hvem der skal spille, siger landstræneren.

Han må helt sikkert være i tænkeboks om Pierre Emile Højbjerg skal spille fra start og Kasper Dolberg skal have chancen som spidsangriber.

