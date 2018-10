Hareide rasler med sablen: Nu må alle tage ansvar

- Når vi må undvære Christian Eriksen er det en mulighed for andre til at vise, hvorfor de er med i landsholdstruppen, siger landstræner Åge Hareide

HERNING (Ekstra Bladet): Forleden stod døren på klem for Christian Eriksen til Nations League kampen lørdag i Dublin. Landstræneren var klar til at vente længe og strække sig langt for at få sin største stjerne med, men den dør blev lukket hårdt og kontant af nordmanden, da landsholdstruppen blev samlet i Herning.

- Det er udelukket vi kommer til at bruge Christian i de to landskampe. Det er svært for landsholdet at presse på, når han (Eriksen) ikke har spillet de tre seneste klubkampe, erkender Åge Hareide.

Har scoret 40 procent af målene

Danmark er i sandhed to forskellige landshold: Ét med Christian Eriksen og ét helt andet uden. Alene det faktum, at Christian Eriksen har scoret 40 procent af målene i Åge Hareides landstrænertid. Læg dertil et hav af assist, der betyder, at Christian Eriksen i sagens natur altid er Danmarks offensive omdrejningspunktet.

Vi taler altså om en spiller, der har scoret imponerende 19 af 48 mål i de to et halvt år, hvor nordmanden har haft ansvaret. Faktisk har en af Hareides største bedrifter været at gøre Christian Eriksen til en markant profil som både målscorer og oplægger i rødt-hvidt.

- Det her er en god anledning for de andre spillere i truppen til at vise sig frem.

- Før eller siden må andre spillere, der nu får chancen, vise, at de hører til i landsholdstruppen. De må løfte i flok og i fællesskab tage ansvar. Det er derfor vi har en trup på 23 spillere. Vi kender hinanden godt og skal nok finde en god løsning, siger Åge Hareide.

Landstræneren har en plan i sit hoved, hvordan Eriksens fravær skal løses i Dublin, men han vil endnu ikke løfte sløret for sine tanker, før han har talt med spillerne.

Danmark må undvære Christian Eriksen mod Irland og Østrig. Han er landsholdets vigtigste spiller og har scoret 40 procent af målene i Åge Hareides tid som landstræner. Foto: Lars Poulsen

Fastholder systemet

Det ligger dog fast, at landstræneren fastholder det system, han har haft stor succes med de seneste 20 landskampe. Det bliver ikke ændret, selv om Eriksen er væk. På trods af, at både Simon Kjær og Mathias Zanka nu spiller i et tre mandsforsvar, spiller Danmark i fremtiden stadig med fire mand bagude.

- Det er svært at skifte fra noget, der har fungeret så godt. Vi har været meget solide defensivt. Gennem en lang periode har vi lukket ganske få mål ind. Efterhånden er det snart ligegyldigt, hvem vi bruger ved siden af Simon Kjær. Det fungerer bare, mener Hareide, der kan se tilbage på et landskampår, hvor der blot er scoret to mål mod Danmark i ni kampe under hans ledelse.

En sammenbidt landstræner skal finde nye løsninger efter som Christian Eriksen er ude af billedet til kampen mod Irland. Foto: Claus Bonnerup.

11 mio. kr. på spil

Mens Liverpool-manager Jürgen Klopp har kaldt Nations League for den mest idiotiske turnering i fodboldens verden, har Åge Hareide et helt andet synspunkt om den turnering.

- Det er en stor misforståelse at tro Nations League er træningskampe. Der ligger 11 mio. kr. i puljen, hvis vi vinder gruppen.

- Samtidig betyder det oprykning til A-gruppen, hvor vi kan møde nationer som Tyskland, Frankrig, England og Spanien. Det vil altså give os mulighed for at møde endnu stærkere modstandere i fremtiden, forklarer Åge Hareide, der derfor ikke er bleg for at benævne lørdagens møde med Irland for en kvalifikationskamp.

Yussuf Poulsen er i storform, men han bliver ikke flyttet fra rollen på højrekanten. Det bliver enten Kasper Dolberg, Andreas Cornelius eller Martin Braithwaite, der spiller den dybe angriber. Foto: Claus Bonnerup.

Skal lave flere mål

Udover fraværet af Christian Eriksen, som kan give mange grå hår hos enhver træner, bekymrer Hareide sig over de manglende mål fra landsholdet i år. Faktisk har holdet blot scoret otte mål.

- Vi laver ikke mål nok i forhold til de chancer, vi skaber i kampene, mener han.

Med fraværet af Nicolai Jørgensen leder han efter den ideelle dybe angriber. Kasper Dolberg, Martin Braithwaite og Andreas Cornelius er valgmulighederne. Og tirsdag støder også Christian Gytkjær til. Han er efterudtaget og derfor bagest i køen.

- Jeg har endnu ikke fundet ham, der skal spille den forreste angriber. Men mod Irland får vi både brug for ham der kan løbe dybt (Dolberg og Braithwaite) og den store stærke boksangriber (Cornelius), forklarer landstræneren, der afviser at ikke vil flytte formstærke Yussuf Poulsen væk fra pladsen i højre angrebsside.

