Hareide: Regnbuefarver hører ikke hjemme i idræt

Regnbueflaget, der symboliserer LGBTQ+-rettigheder, har fået meget opmærksom i sportsverdenen i denne uge.

I München ønskede man i forbindelse med Tysklands kamp mod Ungarn ved EM at lyse Allianz Arena op i netop regnbuefarverne, men det blev afvist af Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa).

Åge Hareide, der fra 2016 til 2020 stod i spidsen for det danske herrelandshold i fodbold, mener heller ikke, at regnbuefarverne hører hjemme i idræt.

Åge Hareide var dansk landstræner fra 2016 til 2020. (Arkivfoto) Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Det siger Hareide til den norske avis Adresseavisen ifølge det norske nyhedsbureau NTB.

- Man bør holde idrætten og fodbolden helt fri for politik og propagandasager, som Pride (fokus på LGBTQ+-rettigheder, red.) er. Pride er på mange måder propaganda for, at folk skal være glade for hinanden.

- Det er i orden, men idrætten skal ikke bruges til det, siger den tidligere danske landstræner, der nu træner den norske klub Rosenborg.

- Det behøver ikke komme ind på vores arena. Det er ikke nødvendigt, hos os har det aldrig været en diskussion.

Hareide understreger, at han går op i mangfoldighed i idrætten.

- Idrætten er et sted for alle mennesker, det har jeg aldrig haft et problem med. Folk, der går ind i et omklædningsrum - om du er fattig eller rig, mørk eller lys, eller hvilken orientering du har. Det er der ingen, der spørger om, når du kommer ind.

- Vi spørger, om du er glad for at spille fodbold, siger nordmanden.

Uefa stillede sig onsdag uforstående over for den heftige kritik, som mange er kommet med i kølvandet på forbuddet mod regnbuefarver på Allianz Arena.

- Nogle har tolket Uefas beslutning om at afvise Münchens anmodning om at oplyse stadion i regnbuefarver under en EM-kamp som 'politisk'.

- Tværtimod var selve anmodningen politisk, fordi den var knyttet til det ungarske landsholds tilstedeværelse på stadion til onsdagens kamp, skrev Uefa.

Over for det norske medie Nidaros udtrykker Hareide støtte til Uefa og slår fast, at Pride-markeringer ikke hører hjemme i fodbold, skriver NTB.

- Uefa kæmper for at undgå at tage stilling til sådan noget og gøre idrætten til en legeplads.

- Jeg synes ikke, at idrætten skal bruges til at fremføre det (Pride-markeringer, red.). Der er parader overalt, og det er fint, siger Hareide til Nidaros.

Bestyrelsesformand i Rosenborg, Ivar Koteng, siger til NTB, at han har taget en snak med Åge Hareide efter trænerens udtalelser, hvori Koteng gjorde det klart, at Rosenborg hilser regnbuefarverne velkommen i fodbold.

- Vi støtter Pride, og det er klogt, at klubben gør det i den position, vi har, og den mulighed vi har for at påvirke. Hareide er ikke hele klubben, han er en træner.

- Men vi har en anden værdi, som hedder åbenhed, og dette er en konsekvens af den åbenhed, siger Ivar Koteng, der ikke vil bede Hareide om at moderere sine udtalelser.