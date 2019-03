Hareide satser på debutanter

- Kampen mod Kosovo er en god mulighed for at se de nye spillere, siger Åge Hareide, der vil benytte samtlige seks udskiftninger

PRISTINA (Ekstra Bladet): Siden Lukas Lerager debuterede i juni 2017 har Åge Hareide ikke givet en ny spiller chancen. I hele 2018 fik ingen landsholdsdebut.

Men torsdag aften i Pristina mod Kosovo er der mulighed for tre nye debutanter.

Joachim Andersen, Philip Billing og Jacob Bruun Larsen ser ud til at få den første landskamp på det lille, intime stadion, hvor samtlige 12.000 billetter blev revet væk på tre timer til testkampen mellem Kosovo og Danmark.

Åge Hareide og Jon Dahl Tomasson har været på rundtur, hvor han har set Joachim Andersen i kampe, lige som trænerduoen har været i Dortmund for at se Jacob Bruun og i England for at besøge Philip Billing.

- Landskampen mod Kosovo er en god mulighed til at få set de nye spillere i kamp. Der er en god mulighed for, at de får debut, siger Åge Hareide.

Åge Hareide og Thomas Delaney var ikke helt enige på onsdagens pressemøde. Foto: Lars Poulsen

Landstræneren ville hellere have brugt tiden på at træne frem for spille træningskamp. Men det vil UEFA ikke længere acceptere. Så på internationale terminer, hvor der ikke spilles kvalifikationskamp, skal der spilles testkampe.

- Vi kunne have valgt Tyskland, men ønskede ikke så hård modstand. Vi er glade for at møde Kosovo, der er en ny fodboldnation som gerne vil frem på banen for at spille fodbold.

- Alle spillere er klar, men det er en forberedelseskamp for os frem mod opgøret mod Schweiz. Derfor vil vi benytte alle udskiftninger undervejs, forklarer landstræneren.

Thomas Delaney er ikke enig med sin træner, når det handler om muligheden for at træne i stedet for at spille kampe.

- Jeg vil helst spille kampe, men har forståelse for, at man på træningsbanen har mulighed for at træne detaljer, siger han.

