Hareide sender to hjem

Andreas Cornelius og Thomas Delaney rejser hjem – to nye indkaldes søndag

DUBLIN (Ekstra Bladet): Andreas Cornelius er skadet og Thomas Delaney har lidt problemer med en fod.

Derfor rejser de søndag hjem til deres klubber og vil ikke være med i tirsdagens testkamp mod Østrig i Herning. Allerede søndag vil landstræner Åge Hareide udtage to nye spillere til landsholdstruppen.

Det oplyste landstræneren efter Danmarks 0-0 kamp mod Irland i Dublin.

Chancefattig affære

En kamp der var meget chancefattig og uden særlig mange højdepunkter, men samtidig også et resultat der nu betyder, at Danmark topper Nations League-gruppen, hvor også Wales er med i puljen.

- Jeg er tilfreds med indsatsen. Vi spillede med stor tålmodighed, siger Åge Hareide, der også mente, at Danmark havde de farligste chancer.

Pione Sisto sparkede på opstanderen lige før pausen og Simon Kjær måtte se et hovedstød afværget på selve mållinjen.

- For os handlede det om at være tålmodige, når vi havde bolden. Vi ville gerne lokke Irland frem på banen, siger Åge Hareide, der nu håber på et uafgjort resultat tirsdag, når Irland og Wales mødes i opgøret i Dublin.

Vi se reserver i aktion

Andreas Cornelius var netop en af de offensive kort, landstræneren kunne have sendt ind, hvis han havde været spilleklar.

- Jeg fik en forstrækning i lysken under den afsluttende træning. Nu rejser jeg hjem til min klub og får foretaget en scanning, siger Andreas Cornelius.

Åge Hareide lægger op til, at han får set truppens bredden i testkampen tirsdag mod Østrig.

-Vi vil se truppens bredde i den kamp, påpeger han.

