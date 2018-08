Hareide taler ud om Daniel Wass: Han skal passe ind hos os

I mandags blev den første danske landsholdstrup siden VM-slutrunden i Rusland i sommers udtaget.

Her gav landstræner Åge Hareide genvalg til størstedelen af spillerne fra VM-truppen, mens dog også var blevet plads til den tidligere Brøndby-spiller Christian Nørgaard.

Og endnu engang var landsholdstruppen uden Daniel Wass. Danskeren har været fast mand i Celta Vigo de seneste tre år og skiftede denne sommer til en af La Ligas topklubber Valencia, hvor han tilmed spillede fuld tid og assisterede i sæsonpremieren mod Atlético Madrid.

Daniel Wass leverede en solid indsats i sæsonpræmieren mod Atlético Madrid, hvor han stod for en assist. Foto: All over press.

Midtbanespilleren burde med andre ord have alle mulige forudsætninger for at spille for det danske landshold, men Wass' seneste landskamp ligger alligevel helt tilbage i november 2016. Landstræner Åge Hareide fortæller nu, at han så Valencias kamp mod Atletico Madrid og forklarer, hvorfor Daniel Wass ikke er på holdet:

- Ja, det så jeg. Og det kunne være en mulighed. Men vi må se det an, for det betyder også noget, hvor vi kan bruge Daniel Wass. Han spillede kant for Valencia, men det var han ikke så glad for, da han var på landsholdet: i en 3-5-2 ville han helst undgå det. Det er bare ikke ham, der vælger den slags. Det er mig. Spillerne må forstå det.

- Jeg udelader ikke en spiller, som kan udgøre forskellen på, om vi taber eller vinder. Det kunne jeg aldrig finde på. Men hvis jeg vurderer, at han ikke gør den store forskel, kan han blive udeladt for at gøre plads til en anden type spiller, som passer ind på holdet og i truppen. Det kan folk have svært ved at forstå.

- For ja, Daniel Wass spiller godt i La Liga, og han er en dygtig fodboldspiller. Men han skal passe ind hos os. Skal han så spille i stedet for Thomas Delaney eller Eriksen? Det kommer næppe på tale, siger Åge Hareide et længere interview med Politiken og slår samtidig fast, at ingen spillere er udelukket.

29-årige Daniel Wass står noteret for 16 kampe i den danske landsholdstrøje.

