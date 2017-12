Hareide taler ud om VM-succesen – ’spillerne var bange’

’Den tager jeg selv’.

Attituden var ikke til at tage fejl af, da Sverige fik frispark med et kvarter igen af playoff-dramaet i Parken en mørk novemberaften i 2015.

For selv om landstræner Erik Hamrén på sidelinjen skreg på et indlæg, var superstjernen Zlatan Ibrahimovic ikke i tvivl. Han ville til sin sidste slutrunde, EM i Frankrig, og det skulle gå ud over Danmark.

Få sekunder senere kunne Kasper Schmeichel pille det perfekte frispark ud af netmaskerne, og så var der sat et trist punktum for ikke bare EM-drømmen, men også Morten Olsens lange regeringstid, der sluttede med to kiksede slutrunder, og en befolkning, som tilsyneladende helt havde tabt kærligheden til nationalmandskabet.

Spol to år frem, og billedet er helt anderledes.

Mens slukørede irere trasker ud i mørket oversprøjter euforiske danske landsholdsspillere den tidligere holdkammerat og nuværende tv-ekspert Lars Jacobsen med øl for rullende kameraer, da VM-billetten er i hus efter Christian Eriksens hattrick-show.

Midt i festivitassen stod en nordmand, der trodsede tvivlerne og mod alle odds i løbet af en enkelt kvalkampagne forvandlede et hold af udskældte tabere til elskede og fejrede vindere.

Ekstra Bladet har mødt Åge Hareide til en samtale om den forvandling, han har skabt.

Et projekt, der viste sig at være en hel del større, end nordmanden havde forestillet sig, da han overtog posten. For flere års nedtur havde sat sit præg på både truppen og resten af fodbold-Danmark.

- Jeg var i Parken og så playoff-kampen mod Sverige. Da jeg gik, var de danske fans helt apatiske, og det er den værste tilstand. Så er det bedre at være vred eller skuffet. Men de var helt stille og gik med nedslåede hoveder, siger Hareide om afslutningen på Olsen-æraen.

- Set udefra havde det altid været min oplevelse, at danskerne er begejstrede for deres landshold uanset hvad. Men da jeg kom indenfor, mærkede jeg, at der var brug for en genrejsning, fortæller han.

- Nu skal man være forsigtig, for Morten har gjort utroligt meget for dansk fodbold – både som træner og som spiller. Og han er et fantastisk menneske, som jeg har den største respekt for og kender godt, understreger Hareide, inden han fortsætter.

- Men i hans to sidste år kom holdet ind i en blindgyde, hvor de ikke scorede mål og folk syntes, holdet spillede kedeligt. Det kan være meget svært at komme ud af sådan en blindgyde. Jeg ville jo ikke lave revolution og smide alt over bord. Det, vi ville ændre, var at skifte til 4-3-3. Det var meget enkelt: Fjern en midteforsvarer til fordel for en ekstra angriber, så vi ikke ændrede den centrale konstellation, forklarer landstræneren, som indrømmer, at han fik en kedelig overraskelse, da han overtog holdet.

- Jeg anede ikke, at landsholdet var så nervøst og ængsteligt for at spille kampe.

Oplevede du, at de var det?

- Ja, det gjorde jeg faktisk. Især omkring den første kamp mod Armenien i Parken. Der var kun 16.000 tilskuere, det var halvtomt, og jeg kunne mærke på spillerne, at de var bange for resultatet.

- Det var første gang, jeg tænkte, at vi måtte gøre noget helt andet. Der var en, der skrev, at vi var for pæne og høflige. Så vi tænkte, at vi måtte spille en form for overfaldsfodbold med raseri. Man ved jo også, at hvis man er bange, bliver man passiv. Så vi skulle spille lidt anderledes med mere fysik. Banke igennem i duellerne og måske tænke lidt mere primitivt, end danskerne er vant til, forklarer Åge Hareide, der erkender, at de danske fordomme om ’primitiv’ norsk fodbold gjorde planen om en enklere spillestil risikabel.,

- Det ville være en meget sårbar situation (hvis det ikke lykkedes, red.). Jeg diskuterede det meget med Jon (Dahl Tomasson). Og det var faktisk ham, der skubbede på overfor mig. At vi skulle spille lidt mere direkte, med lidt længere bolde og være lidt mere fysiske for at skaffe mere plads. Så gik vi gennem det og sagde til hinanden, ’så gør vi det’. Men det er mig, der står med ansvaret, fastslår han.

***

Pudekamp i flyveren

Også udenfor banen har Hareide rystet posen.

Således er omgangsformen blevet noget mere afslappet, end det var tilfældet under alvorsmanden Morten Olsen. Og det et helt bevidst valg.

- De får friheden, men hvis de ikke tager ansvaret, så spiller de aldrig for mig igen. Så enkelt er det, og det ved de. Jeg er meget optaget af, at spillerne selv føler ansvar for sig selv og holdet. Jeg tror, at det er sådan, at man får det bedste frem i spillerne, forklarer nordmanden sin ideologi, der kom tydeligst til udtryk, da spillerne fik lov at holde en mindre fest på flyet hjem fra 4-1 sejren i Armenien.

Her blev der både drukket et par øl, spillet musik og leget pudekamp, hvor en vis angriber med arbejdsplads i det norske ramte landstræneren i hovedet. En scene, der ville være helt utænkelig under Olsen.

Der er blevet løsnet en anelse på formerne under Åge Hareides ledelse. Foto: Tariq Mikkel Khan.

- Man skal huske, at det er unge drenge, som skal have afløb for deres glæde. Og så længe det ikke går over gevind, og de ødelægger ting, så synes jeg, at det er helt fint, at de er glade og kaster med puder. Det er ok med mig. De skal være glade, men de må ikke gå over grænsen. Det har vi talt om, og det er de klar over. Det handler om at passe på hinanden og på landsholdets image. Men de skal have lov til at være glade, for jeg har aldrig opnået noget med triste spillere.

- Jeg har også selv været ung engang, og når tingene lykkes, bliver man glad. Det kunne man også se i Dublin. Resultatet skabte en enorm glæde og lettelse hos spillerne. Og det er det, det hele handler om. At vinde sammen. Jeg tror også, at fansene kan mærke, at vi er kommet tættere på dem og gerne vil dem. Og nu skal vi til VM sammen – spillere og fans. Det bliver skide godt, siger nordmanden, der lærte danskerne at vinde igen.

***

Et år uden nederlag

26. marts 2017: Rumænien-Danmark 0-0



Trods danske chancer på samlebånd til sidst slutter det 0-0. Foto: /ritzau/Lars Poulsen

6. juni 2017: Danmark-Tyskland 1-1



En sen tysk udligning forhindrer dansk sejr i EM92-revanchen. Foto: /ritzau/Lars Poulsen

10. juni 2017: Kasakhstan-Danmark 1-3



Årets første danske sejr kommer i hus i Almaty. Foto: /ritzau/Lars Poulsen

1. september 2017: Danmark-Polen 4-0



Det store vendepunkt. Ny spillestil sender holdet på VM-kurs. Foto: /ritzau/Lars Poulsen

4. september 2017: Armenien-Danmark 1-4



Thomas Delaney går målamok i Yerevan. Opturen fortsætter. Foto: /ritzau/Lars Poulsen

5. oktober 2017: Montenegro-Danmark 0-1



Christian Eriksen sikrer den ekstremt vigtige udesejr. Foto: /ritzau/Lars Poulsen

8. oktober 2017: Danmark-Rumænien 1-1



En sen rumænsk udligning spolerer festen, men playoff’en er i hus. Foto: /ritzau/Lars Poulsen

11. november 2017: Danmark-Irland 0-0



Det danske hold kan ikke lirke den irske defensiv op i det første opgør. Foto: /ritzau/Tariq Mikkel Khan

14. november 2017: Irland-Danmark 1-5



Efter irsk chokstart sender suverænt Eriksen-show Danmark til VM. Foto: /ritzau/Lars Poulsen

