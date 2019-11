Hareide vil være norsk landstræner

Danmarks landstræner hedder Åge Hareide frem til og med EM-slutrunden, hvorefter Kasper Hjulmand overtager jobbet.

Norges landstræner hedder Lars Lagerbäck frem til 31. december, og skulle nationen via Nations League booke billet til EM, tager Lagerbäck formentlig også EM med. Men derefter kan det være, at han siger stop, til trods for at det norske fodboldforbund ønsker at forlænge.

Svaret på det skal findes i Lars Lagerbäcks alder. 71 år. Han taler nemlig om, at helbredet kan sætte en stopper for trænerkarrieren. Derfor tøver han for tiden med at forlænge. Og det kan så åbne for 66-årige Åge Hareide, der altså bliver ledig til sommer.

- Nu tror jeg, Lagerbäck vil forlænge. Det håber jeg. Han har været rigtig god for Norge og kan sandsynligvis være god i to år mere, siger Åge Hareide til norske NRK.

Det norske medie spørger så Hareide, om jobbet havde været interessant for Hareide, hvis Lagerbäck ikke ville forlænge. Og svaret er klart fra Danmarks landstræner.

- Ja, det havde det absolut.

Åge Hareide kvalificerede mandag aften Danmark til endnu en slutrunde, da han spillede 1-1 i Irland. Dermed er Danmark klar til den anden af to mulige slutrunder med Åge Hareide i spidsen.

Han fortæller også til mediet, at han gerne ville have haft to år yderligere som dansk landstræner.

- Med tanke på det, vi har leveret, har vi jo gjort arbejdet færdigt. Jeg tror, der ryger noget af kontinuiteten nu, og jeg havde alligevel kun tænkt mig at tage to år yderligere, siger den danske landstræner om det forestående trænerskifte hos Danmark.

Åge Hareide har været i spidsen for det danske landshold siden foråret 2016.

Hareide har en gang tidligere været norsk landstræner - det var han fra 2003 til 2008.

