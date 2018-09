Hareide: Wales-træner er inspireret af Manchester United-legende

- Det er helt naturligt, at Ryan Giggs har adopteret den stil Alex Ferguson spillede på i United, siger landstræner Åge Hareide

Det er ikke svært for landstræner Åge Hareide at se, hvorfra Ryan Giggs har hentet sin inspiration, selv om den 44-årige landstræner kun har siddet i landstrænerstolen hos Wales i lidt over otte måneder.

- Jeg har set Manchester United meget gennem tiden. Både på træningsbanen og i kampe. Den måde som Wales spiller på, er meget entusiastisk, meget hurtigt og med mange spillere, der går frem på banen. Det ligner Manchester United i den bedste periode under Alex Ferguson, siger Åge Hareide og tilføjer med et skævt smil:

- Ryan Giggs kender om nogen den stil. Det er helt naturligt han adopterer det bedste fra Manchester United, fastslår han.

Åge Hareide er ikke det mindste bekymret for, at den kaotiske uge, hvor truppen først blev samlet fredag i Aarhus, får betydning for præstationen på grønsværen.

Fremragende attitude

- Jeg er ikke så nervøs. Mange af spillerne i truppen har været sammen i mere end to år. De kender hinanden godt, og vi ved, hvordan vi skal spille.Læg dertil, at vi har mange erfarne spillere i truppen.

- Træningen fredag så ud som om vi havde været sammen længe. Der var samme kvalitet og en fremragende attitude fra spillerne. Ligesom da vi var samlet i Rusland, forklarer Åge Hareide.

Satser på det sikre

På grund af omstændighederne, hvor Hareide ikke fik prævet nye spillere i testkampen mod Slovakiet, kommer han til at satse på det sikre mod Wales.

- Der er ikke tid til eksperimenter mod Wales, siger Åge Hareide og uddyber:

- Jeg ville gerne have set nogle nyt ting mod Slovakiet. Det var der ikke mulighed for. Derfor må vi nu satse på det trygge og sikre. Det er vigtigt med en trup, der har relationer til hinanden.

- Jeg synes også, vi har den fordel, at vi har kontinuitet i truppen. Det er kun Christian Nørgaard og Anders Christensen, der er nye her hos os, forklarer Åge Hareide.

Sådan kan Danmark og Wales stille op Danmark (sandsynlig opstilling) 4-2-3-1 K. Schmeichel, Leicester H. Dalsgaard, Brentford S. Kjær, Sevilla M. Z. Jørgensen, Huddersfield J.S. Larsen, Udinese A. Christensen, Chelsea T. Delaney, Dortmund Y. Poulsen, RB Leipzig C. Eriksen, Tottenham P. Sisto, Celta Vigo A. Cornelius, Bordeaux Wales (sandsynlig opstilling) 3-4-2-1 W. Hennessey, Crystal Palace C. Gunter, Reading, A. Williams, Stoke, C. Mepham, Brentford C. Roberts, Swansea City, J. Allen, Stoke, E. Ampadu, Chelsea, B. Davies, Tottenham A Ramsey, Arsena, T. Lawrence, Derby G. Bale, Real Madrid



