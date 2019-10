Hareides afvisning vækker opsigt: - Det var ikke nødvendigt

Åge Hareide ønskede ikke at have et dansk halstørklæde på efter sejren over Schweiz. Forklaringen gav han selv i tv-studiet

Han tog det af med det samme og gav det retur.

Åge Hareide skulle ikke have et dansk halstørklæde på i kølvandet på triumfen over Schweiz.

DBU-kommunikationschef Jakob Høyer havde ellers hængt det pænt om halsen på landstræneren, da de to gik over græstæppet i Parken.

En helt harmløs situation endte pludselig som et par sekunder, der nemt kunne tolkes vidt og bredt på.

Og selvfølgelig blev afvisningen også bragt på banen omgående, da landstræneren gæstede tv-studiet hos Kanal 5 kort efter slutfløjt.

Værten Zak Egholm lod tv-billederne løbe over skærmen, mens han spurgte Hareide ind til episoden..

- Hvad er det, der sker her?

- Jeg frøs ikke, svarede landstræneren.

- Det var ikke nødvendigt. Det kan man give til en fan, sagde Hareide.

Se episoden og interviewet i tv-klippet øverst oppe

Så nemt skulle han dog ikke slippe, og Egholm fortsatte ufortrødent.

Han ville høre, om afvisningen af halstørklædet var et udtryk for frustration fra Hareides side med henblik på, at landstræneren ikke får lov at fortsætte efter EM i 2020. Her lød afvsinin

- Nej, det tænker jeg ikke så meget på. Jeg tænker på sejren, og at jeg er glad for at for, at vi får hevet det her i land. Jeg vil gerne slutte det her på den bedst mulige måde. Jeg vil slutte her i Parken under et EM og ikke under en kvalifikation, sagde Hareide.

Den mission er han og landsholdet godt på vej mod. Efter sejren over Schweiz står Danmark nu noteret for 12 point i gruppen og indtager en delt førsteplads.

Fire point i de sidste to kampe mod Gibraltar og Irland vil med sikkerhed indløse EM-billetten. Og pognosen ser god ud. Under Hareides ledelse har Danmark nu ikke tabt en landskamp i over tre år.

På den led var der masser at varme sig på for landstræneren lørdag aften i Parken. Med eller uden halstørklæde.

Se også: Den bedste af alle? Giver svaret efter konge-kamp

Se også: Rørt anfører: - Det er overvældende

Se også: Tilfældigt eller genialt? Eriksen er ikke i tvivl