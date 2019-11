Hareides bombe: Kan skifte fem mand

DUBLIN (Ekstra Bladet): Åge Hareide smiler venligt og svarer høfligt på spørgsmålene, men han afslører bestemt ikke for meget på det afsluttende pressemøde forud for Danmarks skæbnekamp mod Irland i Dublin.

Danmark skal bare bruge ét point, men irerne skal vinde for at kvalificere sig direkte til EM-slutrunden næste sommer. Vinder Danmark opgøret, ender Åge Hareides tropper samtidig på førstepladsen i gruppen.

Og det betyder, at Danmark med sikkerhed bliver seedet i andet lag i modsætning til uafgjort og formentlig en andenplads, som betyder seedning i tredje seedningslag.

Vil ikke møde Irland

Åge Hareide har i hele optakten slået fast, at opgøret mod Irland har topprioritet. Derfor vil der være udskiftninger fra det hold, han sendte på banen mod Gibraltar til det mandskab, der møder Mick McCarthye udvalgte.

- Alle mine spillere siger, at de ikke ønsker at spille mod Irland. Det fortæller noget om den respekt, vi har for dem, siger Åge Hareide, der ikke har tabt de fem kampe, han har mødt irerne de seneste to år.

- Jeg tror ikke Irland laver noget om i forhold til det, vi har set. Vi griber også kampen an på samme måde, selv om vi kan leve med ét point. Vi vil gerne vinde gruppen og går efter sejren, fastslår den danske landstræner.

Kan skifte fem mand

Hareide er hemmelighedsfuld med, hvordan kortene skal blandes. Den eneste oplysning, han kom med på pressemødet er, at alle 23 spillere er klar.

Men det kunne godt trække op til fem udskiftninger i forhold til 6-0 sejren mod Gibraltar.

For Hareide satser naturligvis på fysikken mod irerne, der er duelstærke og altid spiller med musklerne.

Ind på holdet kan Henrik Dalsgaard, Andreas Christensen, Pierre Emile Højbjerg, Yussuf Poulsen og Andreas Cornelius komme.

Det vil sige, at Daniel Wass, Lasse Schöne, Robert Skov, Mathias Zanka Jørgensen og Christian Gytkjær ryger ud.

Det mest interessante spørgsmål er om landstræneren skifter ud i sit centrale forsvar. De seneste kampe i år har Andreas Christensen været den faste makker til Simon Kjær. Dog fik Mathias Zanka Jørgensen spilletid i fredags mod Gibraltar.

Det kunne tyde på følgende dansk startformation:

Kasper Schmeichel – Henrik Dalsgaard, Simon Kjær, Andreas Christensen, Jens Stryger Larsen – Pierre Emile Højbjerg, Thomas Delaney – Yussuf Poulsen, Christian Eriksen, Martin Braithwaite – Andreas Cornelius.

Med formstærke Andreas Cornelius fra start har Danmark med sikkerhed en spiller, der matcher Irlands stærkeste luftvåben – Shane Duffy.

Sådan kan de stille op:

Irland (4-3-3):

Randolph - Dothery, Duffy, Egan, Stevens - Hourihane, Whelan, Hendrick - Brady, McGoldrick, McClean

Danmark (4-2-3-1):

Schmeichel - Dalsgaard, Kjær, Christensen, Stryger Larsen - Højbjerg, Delaney - Poulsen, Eriksen, Braithwaite - Cornelius

