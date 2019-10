Hareides helvede: Seks operationer på ti dage

HELSINGØR (Ekstra Bladet): Han kan stadig smile, men bentøjet driller altså en smule.

I sidste uge måtte han støtte sig til en krykkestok. Mandag kunne han selv gå, da landsholdet blev samlet på Hotel Marienlyst i Helsingør.

Men landstræner Åge Hareide er stadig en smule hæmmet efter den knæoperation, han gennemgik i starten af august.

Landstræner Åge Hareide kan stadig smile. Men det har været en barsk tid for nordmanden efter der gik infektion i hans knæ. Foto: Lars Poulsen.

Har smidt otte kilo

En operation, der siden gav mange komplikationer for landstræneren, fordi han fik infektion i knæet. Det betød, at han måtte opgive at deltage i kampene mod Gibraltar og Georgien.

Men det har også været en barsk omgang at tænke tilbage på for 66-årige Åge Hareide.

- Jeg har tabt otte kilo. Sygehusmad er bestemt ikke noget jeg kan anbefale, siger han og sætter sin oplevelse på hospitalet i et lidt større perspektiv.

- Jeg lå på hospitalet i halvanden måned. Det gjorde jeg, fordi det var en voldsom infektion, der kom i knæet.

- Jeg gennemgik seks operationer og var i narkose seks gange på ti dage. Men nu går det heldigvis fremad. Jeg kan gå uden stok, fortæller landstræner Åge Hareide til Ekstra Bladet.

Det har været en barsk tid for landstræner Åge Hareide, der har tabt sig otte kilo. Han var i narkose seks gange og blev opereret seks gange på ti dage. Halvanden måned lå han på hospitalet. Foto: Lars Poulsen.

Aggressive med højt pres

Forberedelserne frem mod nøglekampen lørdag i Parken, hvor Schweiz venter, handler primært om, hvordan rivalerne nedbrydes.

- Vi kommer til at bruge alle træningspas på at finde opskriften til at besejre Schweiz. Vi føler, vi har fundet nogle svagheder hos dem. De virker specielt sårbare overfor indlæg fra kanterne. Det skal vi arbejde med i ugens løb, forklarer han.

- Hvis vi skal vinde den kamp, skal vi være aggressive, presse dem højt og spille med et meget højt energiniveau, pointerer landstræneren, der kan leve med uafgjort, men erkender, at kursen mod EM bliver meget lettere, hvis danskerne vinder. For så er vejen mod næste sommers slutrunde lige til.

Landstræner Åge Hareide fra en af landsholdets mange sejre, inden han blev opereret i knæet. Foto: Lars Poulsen.

En af nøglerne til succes kan blive tilbagevendte Andreas Cornelius. Han er kommet fint i gang i italienske Parma, hvor han har scoret sit første mål.

- Vi skal have en stor stærk mand i boksen. Andreas har spillet 90 minutter i sæsonen, og han vil være i stand til at gøre det igen lørdag. Han er i rigtig god fysisk tilstand, og vi ved, at han altid er en type, der ofrer sig for holdet, påpeger Åge Hareide, der også har bemærket, at schweizerne ofte har fået problemer overfor sine modstandere mod slutningen af kampene.

Det husker danskerne bedre end nogen andre. I marts var de bagud 0-3 seks minutter før tid. Alligevel fik Mathias Zanka Jørgensen, Christian Gytkjær og Henrik Dalsgaard sørget for, at Danmark mirakuløst fik 3-3.

