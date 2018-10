Hareides imponerende stime: I aften kan han slå Danmarks bedste

HERNING (Ekstra Bladet): Det er kun en testkamp, Danmark spiller mod Østrig tirsdag i Herning. Alligevel står der lidt på spil for de marginalspillere, der omsider får chancen. De kan med gode præstationer måske spille sig tættere på holdet. For landstræner Åge Hareide vil en sejr også have prestigemæssig betydning for ham.

Efter en periode på 21 kampe uden nederlag – hele 2017 og 2018 – kan Åge Hareide med en sejr over Østrig nemlig kravle op på førstepladsen over de bedste landstrænere i nyere tid.

Nordmanden vil således gå forbi den nu afdøde europamester Richard Møller Nielsen med det historisk bedste pointsnit pr. kamp.

Fodbold er som bekendt altid et øjebliksbillede. Og det viser, at Åge Hareide aktuelt er nummer to på listen med 1,86 point pr. kamp, mens Richard Møller har samlet 1,89 point pr. kamp.

Hareide tager en snak med Sisto. Foto: Henning Bagger / Ritzau Scanpix.

En dansk sejr over Østrig bringer Hareides pointsnit op på 1,90, hvilket altså bringer ham i positionen som den bedste landstræner i nyere tid.

Nordmanden kan altså tirsdag aften ikke bare stå som manden, der vendte skuden for dansk landsholdsfodbold og bragte holdet til en slutrunde. Han kan også stå som den bedste.

- Da jeg startede, lå vi nummer 41 på FIFA-ranglisten, nu ligger vi nummer ti. Jeg synes, vi har udviklet holdet og forsøger at spille positiv fodbold. Også mod hold, der ligger meget lavt (læs Irland).

- Vi har lært at forsvare os og gør det rigtig godt, men vi vil gerne skabe noget mere offensivt, forklarer Åge Hareide.

Han kan foreløbig se tilbage på et år, hvor Danmark har vundet fire kampe og spillet seks uafgjorte. Målscoreren indikerer ikke ligefrem det store festfyrværkeri: 8-2 i dansk favør.

Hareide ligger godt til Landstræner Åge Hareide har lige nu det næstbedste pointsnit i nyere tid som dansk landstræner, men han har dog heller ikke så mange kampe som hverken Richard Møller eller Morten Olsen. Hvis Danmark besejrer Østrig tirsdag vil han stå med det bedste snit. Her er pointsnittet pr. kamp over de bedste landstrænere siden 1956: Richard Møller Nielsen 1,89 point pr. Kamp. Åge Hareide 1,86 Morten Olsen 1,69 Bo Johansson 1,62 Sepp Piontek 1,56 Arne Sørensen 1,54 Kurt Nielsen 1,45 Henry From, Erik og John Hansen 1,45 Poul Petersen 1,25 Rudi Strittich 1,18 Så mange kampe har de haft: Richard Møller Nielsen: 73 kampe – 40 sejre, 18 uafgjorte og 15 nederlag. Åge Hareide: 29 – kampe - 14 sejre, 12 uafgjorte og tre nederlag Morten Olsen: 166 kampe – 80 sejre, 42 uafgjorte og 44 nederlag Bo Johansson: 40 kampe – 17 sejre, 14 uafgjorte og ni nederlag. Sepp Piontek: 115 kampe – 52 sejre, 24 uafgjorte og 39 nederlag. Arne Sørensen: 48 kampe – 22 sejre, otte uafgjorte og 18 nederlag. Kurt Nielsen: 31 kampe – 13 sejre – seks uafgjorte og 13 nederlag. Henry From, Erik og John Hansen: 20 kampe – ni sejre, to uafgjorte og ni nederlag. Poul Petersen: 47 kampe – 17 sejre, otte uafgjorte og 22 nederlag. Rudi Strittich: 61 kampe – 20 sejre – 11 uafgjorte og 30 nederlag.

