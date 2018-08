Hareides kovending: Nu er han pludselig god nok

Da Åge Hareide i maj udtog sin VM-bruttotrup på 35 spillere, var der ikke engang plads til Brøndbys Christian Nørgaard. Her stod flere andre spillere foran i landsholdskøen, selv om han i løbet af to sæsoner havde markeret sig som en af ligaens bedste defensive midtbanespillere.

Landstræneren så andre veje. Tre måneder senere er billedet forandret, selv om Christian Nørgaard ikke har spillet mange betydende kampe, siden VM-bruttotruppen blev udtaget.

Til gengæld er der sket noget andet i landsholdsregi: William Kvist er stoppet.

Åge Hareide har med udtagelsen af den nye Fiorentina-spiller fået en mulig fremtidig makker til Thomas Delaney i landsholdsregi.

Men landstræneren lægger ikke umiddelbart op til, at Nørgaard bare træder direkte ind i startformationen.

Artiklen fortsætter under billederne

Christian Nørgaard har mulighed for at få landsholdsdebut mod Slovakiet. Foto: Jens Dresling, Polfoto.

Hareide synes nu, at Nørgaard er god nok. Foto: Lars Poulsen

Skal lære vores spillemåde

- Christian Nørgaard skal lære den måde, vi gerne vil spille på. Han er selvfølgelig med på grund af de præstationer, han har leveret i Brøndby. Han har haft to gode sæsoner i Brøndby og er en dygtig spiller, der kan spille bolden frem mellem kæderne, forklarer Åge Hareide, der glæder sig over den mulige debutants skifte til Fiorentina.

- Christian skulle have spillet i sæsonpremieren. Det er positivt, at der er en stor tro på ham i hans nye klub, tilføjer landstræneren, der reelt har tre muligheder som afløser for Kvist blandt de 21, han har udtaget.

Lasse Schöne og Andreas Christensen spillede på den kontrollerende midtbane under VM. Nu er Christian Nørgaard også en mulighed som fremtidig midtbanemakker til Thomas Delaney.

Søndag sagde Christian Nørgaard til Ekstra Bladet, han håbede skiftet fra Brøndby til Serie A kunne åbne en dør til landsholdet. Den dør blev åbnede hurtigere end forventet.

- Hvis jeg kan bide skeer med dem i Serie A, håber og tror jeg på, at døren til landsholdet kan åbne sig. Jeg vil i hvert fald ikke lægge skjul på, jeg drømmer om at spille på det danske landshold, sagde Christian Nørgaard.

Ny i truppen er også Nicolai Boilesen, der er kommet med efter en stabil sæsonstart for FC København. Backen blev kasseret på mållinjen til VM, men er nu med som venstre back sammen med Jonas Knudsen.

- Nicolai er rigtig god med bolden. Han har tidligere slidt med fysikken, men nu virker det til, han helt har fået styr på det, forklarer landstræneren om udtagelsen af FCK-backen.

Artiklen fortsætter under billederne

Hareide på dagens pressemøde. Foto: Ritzau/Scanpix Liselotte Sabroe

Nicolai Boilesen blev sorteret fra til VM. Nu er han tilbage i landsholdsvarmen. Foto: Jens Dresling, Polfoto.

Skal finde to mere

Åge Hareide har udtaget en trup på 21 spillere til testkampen mod Slovakiet og kampen i Nations League mod Wales i Århus. Der mangler to mand – en angriber og en midtbanespiller.

Landstræneren har set bort fra Nicolai Jørgensen og Kasper Dolberg, der begge er plaget af skader.

Kenneth Zohore kan blive en af de sidste til truppen, fordi han nu spiller Premier League fodbold for Cardiff.

- Jeg så hans kamp i weekenden og skal se ham igen i den kommende weekend, siger landstræneren.

Han så også gerne, at Pierre Emile Højbjerg bød sig til, men erkender, at midtbanespilleren ikke kan komme med, når han ’kun’ sidder på bænken i Southampton.

Taler ikke om dem

Åge Hareide har helt set bort fra Riza Durmusi, Nicklas Bendtner, Andreas Bjelland, Pierre Emile Højbjerg og Daniel Wass.

Landstræneren vil ikke kommentere på de spillere, han har udeladt fra sin trup. Men han vil gerne slå fast, at de alle er dygtige spillere med mulighed for at komme på landsholdet igen på et senere tidspunkt.

Åge Hareide har i øvrigt ikke talt med hverken Nicklas Bendtner eller Andreas Bjelland siden VM-slutrunden, hvor de to netop blev sorteret fra i sidste øjeblik. Siden gik Bjelland ud og kritiserede landstræneren for sit fravalg.

Se også: Brøndby-ejer varsler nye indkøb inden deadline

Åge vrager Bendtner og Bjelland igen

Se også: 'Tøffe' om Brøndby-nedtur: - Alle kan se, at det ikke er godt nok