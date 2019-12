Hareides store frygt: - Det er en skummel tanke

Hvervet som dansk landstræner kan blive Åge Hareides sidste job i et langt fodbold-liv. Det bekræfter nordmanden over for Dagbladet og fortæller om frygten for tilværelsen på den anden side

Åge Hareide står foran en afgørende beslutning.

Hvad sker der ske, når kontrakten med DBU udløber, og han ikke længere er landstræner for Danmark?

Den 66-årige nordmand har udsigt til en EM-slutrunde til sommer, men dernæst er kalenderen blottet for begivenheder.

Spekulationerne om et comeback som norsk landstræner har floreret i efteråret, og i november bekræftede Hareide sågar, at jobbet var tiltalende, hvis muligheden bød sig.

Men da Lars Lagerbäck i denne uge forlængede sin kontrakt med det norske fodboldforbund, blev den dør lukket for andre interessenter.

Om Hareide var gået ned af den vej, hvis åbningen havde været der, er ej heller sikkert.

For rejsen som fodboldtræner nærmer sig sin endestation. Det erkender hovedpersonen i et stort interview med norske Dagbladet.

- De har ikke spurgt mig, men det kan godt være, at jeg havde sagt nej, hvis forespørgslen kom. Det er ikke sådan, at jeg absolut skal være i det her job.

- Lige nu overvejer jeg faktisk at stoppe helt. Jeg bliver 67 år næste år, og hvis jeg skal have et fritidsliv, før jeg segner, er det noget, jeg må begynde at tænke over, siger Hareide.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Åge Hareide har ført Danmark til både VM og EM. Her jubler han i Irland efter, at kvalifikationen til næste års slutrunde er i hus. Foto: Lars Poulsen

Men det er svært at hoppe af linen, når man stadig er i balance.

Og selv om Hareide ser frem til mere tid med familien, har det aldrig været 'enten eller', mens han passet sine job som træner.

Den karismatiske frontfigur bruger fodbolden til at være den bedste version af sig selv.

- Jeg frygter det stille liv. Jeg får angst af bare at tænke på det. Det er godt at have ferie og fri, fordi man lader op og skal i gang igen. Men jeg har aldrig prøvet det at have fri permanent. Det er en skummel tanke, siger Hareide til Dagbladet.

Han kan glæde sig over, at både forår og sommer byder på masser af arbejde. Forberedelserne frem mod EM er allerede i gang, og ved slutrunden får Danmark fordel af hjemmebane.

Finland, Belgien og Rusland gæster Parken i forbindelse med gruppespillet, og her skal Hareide ikke grue ved tanken om tomhed.

Det bliver alt andet end stille.

