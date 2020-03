Hareides tropper testet EM-formen mod Sverige

Danmarks fodboldlandshold skal spille en testkamp mod Sverige 7. juni på Brøndby Stadion.

Det oplyser Dansk Boldspil-Union (DBU) på sin hjemmeside.

Dermed er landsholdets program komplet, idet der allerede er en kamp mod Norge på plads.

Det opgør spilles 1. juni og ligeledes på Brøndby Stadion, og det glæder landstræner Åge Hareide.

- Vi er meget glade for nu at have to stærke hold i form af Norge og Sverige på plads som testmodstandere op til EM.

- Og vi er også meget tilfredse med at spille begge kampe på Brøndby Stadion, som jo er tæt på vores EM-lejr i Helsingør.

- Det giver os rigtig gode betingelser i forberedelserne frem mod EM. Nu glæder vi os meget til foråret, der allerede for alvor går i gang med kampe i Herning og London, siger Åge Hareide.

Senere på måneden tager holdet hul på EM-forberedelserne med to testkampe.

Først venter Færøerne i Herning 27. marts, før holdet drager til London for at møde England på Wembley fire dage senere.

Seneste kamp på Brøndby Stadion for herrelandsholdet var testkampen mod Mexico i juni i 2018.

