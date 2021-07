Harry Kane: Danmark har stor ære af semifinale og EM

Det danske fodboldlandshold har grund til at rejse hjem fra Wembley med stolthed efter onsdagens semifinale, som England vandt med 2-1.

Det mener den engelske matchvinder i opgøret, Harry Kane.

- Danmark er et svært hold at spille imod, for de spiller god fodbold, og det viste de igen mod os. De gav os problemer med at spille i nogle perioder, og de skabte også nogle chancer og scorede et flot mål.

- Danmark gav stor modstand og var med i en flot kamp. Danmark skal have kredit for en flot turnering, de kan være stolte af det, de har præsteret, siger Harry Kane.

Han er imponeret af, hvordan Danmark har præsteret under EM efter at have været udsat for Christian Eriksens tragiske kollaps i den første EM-kamp mod Finland.

- Sammenholdet er Danmarks største styrke, konstaterer englænderen.

Han afgjorde kampen med et mål i den forlængede spilletid, da han fulgte op på sit eget brændte straffespark på Kasper Schmeichel.

- Som straffesparksskytte må man lide under, at målmanden vælger den rette side nogle gange, men heldigvis kom bolden tilbage til det rette sted. Sådan er fodbold også nogle gange, siger Harry Kane.

Spørgsmålet er, om der overhovedet skulle have været straffespark. Dels var der to bolde nær hinanden på banen i momentet inden straffesparksforseelsen, og dels virkede Raheem Sterling interesseret i at blive nedlagt i feltet.

- Jeg synes, at det lignede et straffespark, men jeg har ikke set situationen igen. Jeg synes også, der var en anden situation, hvor jeg selv skulle have haft straffespark. Nogle af dem får man, andre får man ikke, siger Harry Kane.

Efter slutfløjt blev de engelske spillere hyldet af et euforisk Wembley. For første gang i 55 år er englænderne klar til en mesterskabsfinale.

- Vi skal nyde den her sejr sammen med fansene. Men vi har ikke vundet noget endnu, og vi skal også have fokus på at blive klar til søndag, siger han med henvisning til EM-finalen mod Italien.

Harry Kane har nu scoret fire mål under EM og kan blive delt EM-topscorer med et mål i finalen.