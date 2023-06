Harry Kane netter i Englands storsejr over Malta

Det engelske fodboldlandshold tog endnu et skridt mod næste års EM-slutrunde med en overbevisende sejr på 4-0 ude over Malta.

Med sejren holdt England fast i førstepladsen i gruppe C, hvor holdet har ni point efter tre kampe i EM-kvalifikationen. Italien er toer med tre point efter to kampe.

Nordmakedonien, der tabte 2-3 hjemme mod Ukraine, er placeret på tredjepladsen med tre point efter to kampe. Ukraine er firer med tre point efter to kampe. De to bedste hold går videre til EM.

Efter otte minutter kom England foran 1-0 på et selvmål af Maltas stopper Ferdinando Apap, der forsøgte at hamre et indlæg fra Bukayo Saka over sit eget mål.

Det lykkedes dog ikke for Apap, der sendte bolden op i nettaget fra tæt hold. Harry Kane stod også klar til at sparke bolden i nettet, så malteseren var presset i situationen.

20 minutter senere fordoblede Trent Alexander-Arnold føringen for England. Liverpool-backen, som var omskolet til central midtbanespiller, sparkede fra distancen og fandt det lange hjørne.

To minutter senere øgede Harry Kane til 3-0 på et straffespark, der blev begået mod Tottenham-angriberen selv.

I anden halvleg blev der skiftet hyppigt ind hos begge mandskaber, og spillet blev mere rodet.

Efter 82 minutter cementerede den indskiftede angriber Callum Wilson til 4-0 på et straffespark.

I EM-kvalifikationsgruppe B vandt Frankrig 3-0 ude over Gibraltar, og på mange måder mindede sejren om Englands.

Frankrig kom tidligt foran 1-0 og fik også scoringer på både straffespark og et selvmål af hjemmeholdet.

Angriberen Olivier Giroud nettede til 1-0 efter bare tre minutter, og i slutningen af første halvleg fordoblede angriberen Kylian Mbappé føringen på et straffespark.

Et selvmål efter 78 minutter gjorde det til 3-0, og flere mål blev der ikke scoret.

Frankrig topper gruppen med ni point efter tre kampe. Grækenland, der vandt 2-1 hjemme over Irland, er toer med seks point efter to kampe.