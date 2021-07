Harry Kane reagerer på Schmeichels stikpille

Kasper Schmeichel fik englænderne til at tabe kæben, da han i går konfronterede den stolte fodboldnation med, at de aldrig har vundet EM.

- Har den nogensinde været hjemme? Har I nogensinde vundet den?, svarede Schmeichel en engelsk journalist.

Harry Kane blev naturligvis konfronteret med Schmeichels kommentar på det efterfølgende pressemøde, men han holdt sig i skindet.

- Han har ret i, at den ikke er kommet hjem, men vi er i en god position med to kampe tilbage, og hvis vi gør det godt, kan vi få den over målstregen. Vi har en god mulighed i denne sæson. Vi tager ikke nemt på Danmark, og vi ved, de har gode spillere og et godt hold, lød det diplomatiske svar fra Harry Kane.

Du kan se svaret og Harry Kanes reaktion i tv-klippet øverst i artiklen.