Harry Kane vil spille for afdød fan

Harry Kane vil give alt for at vinde kampen mod Ukraine i dedikation til en fan, der døde, mens han fejrede Englands sejr over Tyskland

Kaptajnen Harry Kane har lovet, at England vil give alt, hvad de har til ære for den unge fan, der døde, mens han fejrede et af Englands mål mod Tyskland.

- I morgen og i resten af turneringen vil vi give alt, vi har for fans som Charlie. Hvil i fred Charlie Naughton, skriver Harry Kane på Twitter.

29- årige Charlie Naughton var på sin lokale pub sammen med venner og familie, da han fik et hjertestop, mens han fejrede Harry Kanes mål mod Tyskland i kvartfinalen tirsdag.

Reddere forsøgte forgæves at genoplive Charlie Naughton i tre timer.

Charlie Naughton var stor Chelsea-fan, og der er planer om, at alle Chelsea-fans skal skåle i ære for Naughton under Englands kvartfinale imod Ukraine.

De engelske landsholdsspillere Reece James og Mason Mount har også delt deres kondolencer til unge Charlie Naughton.

Reece James har også delt planen om gestussen til Naughton under kampen.

England møder lørdag klokken 21 Ukraine i kampen om en plads semifinalen.