'Havde håbet på mere'

Da EM blev skudt i gang, var det med Jonas Wind som 'nier' i midten af det danske angreb.

FCK'eren startede inde i den skæbnesvangre premierekamp mod Finland, hvor alle sportslige overvejelser som bekendt gled i baggrunden med Christian Eriksens kollaps.

Siden har det danske landshold i den grad rejst sig. Efter de seneste storsejre mod Rusland og Wales står Danmark i en sjælden kvartfinale, men for Wind har turneringen udviklet som noget af en personlig skuffelse.

Siden åbningskampen er det nemlig blevet til præcis nul minutter på banen, mens Kasper Hjulmand har valgt andre løsninger.

- Personligt havde jeg håbet på mere. Det vil jeg ikke lægge skjul på, lyder det ærligt fra den unge angriber.

- Fordi jeg startede i den første kamp, havde jeg ikke set, at jeg slet ikke skulle spille i de tre næste, men sådan har det været. Og de angribere, som har spillet i stedet for mig, de har leveret godt og scoret nogle flotte og vigtige mål. Jeg må bare træne godt og holde mig klar, konstaterer Jonas Wind, som står tilbage med blandede følelser.

Græder ikke

- Personligt har det ikke været toppen, men som hold har det jo været stort og fedt at være en del af, at vi har nået kvartfinalen.

- Jeg er jo en ambitiøs spiller, så det er ikke sådan, at det slet ikke påvirker mig. Jeg vil gerne være en del af holdet og tage del inde på banen. Så det er ikke det samme, når man ikke spiller, siger angriberen, der håber, at landstræneren får brug for ham.

- Men jeg kan jo ikke græde over det. Vi er midt i en slutrunde. Holdet præsterer godt, og vi er i kvartfinalen. Hvis holdet får brug for mig, går det jo ikke, at jeg bare har været skuffet og ikke trænet ordentligt. Men sådan er det ikke, og jeg føler, at jeg står et godt sted. Jeg skal nok være klar, lover han.

Kasper Hjulmand har ikke haft brug for Jonas Wind siden kampen mod Finland. Foto: Lars Poulsen

Kasper Hjulmand forklarer fravalget af Jonas Wind som et spørgsmål om de taktiske behov fra kamp til kamp.

- Det er meget forskellige typer. Jonas har været meget succesfuld på dette hold, når han har spillet med Martin og Yussuf.

- Vi har brugt ham til at få det puslespil til at falde godt ud, fordi han er god til at gå imod spillet, binde spillet sammen med midtbanen og skabe et overtal, så Yussuf og Martin kan presse op på den sidste linje, hvor de er bedst som angribere.Det har været en fantastisk kombination, der har vist sig at lykkes, lyder det fra landstræneren.

- Til den anden kamp mod Belgien vælger jeg så at skifte lidt i systemet. Jeg ville gerne have 'Dams’ i spil i et andet system. Det lykkedes fra første fløjt, og Damsgaard har grebet den chance, hvor han var inde og rode der, hvor Jonas også opererer, og det har jo kostet lidt, medgiver Hjulmand, som har sympati for Jonas Winds situation.

Hudløst ærlig

- Jeg kan godt forstå, at det har kostet lidt for Jonas. Det er jo ikke sådan, at han har spillet sig af mod Finland. Overhovedet ikke. Han gjorde det fint. Jeg ved, han er sulten og går og skraber i savsmuldet, og hvem ved, om der pludselig sker noget, så Jonas kommer på banen igen. Han gør i hvert fald, hvad han kan til træningerne, fastslår Kasper Hjulmand, der ikke har taget særlige hensyn til den skuffede angriber.

- Ikke andet end at sige det, som det er.

- Det eneste, jeg kan gøre, er at være hudløst ærlig. Jeg tror godt, at spillerne forstår det med kombinationerne. Dem, der ikke har spillet så meget - og der er jo også nogen, der slet ikke har spillet - deres rolle er at optimere sig selv under træningerne og forestille sig, at de skal ind og spille, siger Kasper Hjulmand, som har fået endnu flere offensive kort at vælge mellem til gyseren mod Tjekkiet, efter Kasper Dolberg for alvor stemplede ind ved EM med sine to kasser mod Wales.

