Havner de i Dødens Gruppe?

Det kan i den grad ende i både øst og vest for Kasper Hjulmand og co., når der fredag aften trækkes lod til de otte VM-grupper i Qatar.

Bliver det værterne fra Qatar, som alle vil parres med, eller skal vi tage en svingom med verdensmestrene fra Frankrig eller de onde ånder fra Belgien.

Og sådan tænker alle 32 nationer. Der er lette hold og svære hold. Men ens for så godt som alle slutrunder er, at der dukker en gruppe op, der på forhånd synes mere interessant, lige eller bare...vild.

Som da Danmark i 1986 endte i gruppe med Vesttysklands VM-sølvvindere, Uruguays klassemandskab og de uforudsigelige skotter. En gruppe der da også fik prædikatet 'Dødens Gruppe'.

Der var også den gruppe ved VM for otte år siden, hvor Costa Rica endte som vinder foran Uruguay, mens England og Italien sensationelt røg ud. Den havde de færreste luret på forhånd.

I Qatar er der forskellige scenarier, der kan resultere i et brag af en gruppe, da der er barske modstandere i alle seedningslag.

Ekstra Bladet giver her tre bud på potentielle 'dødsgrupper':

Eksempel 1:

De franske stjerner er blandt favoritterne i Qatar. Foto: Franck Fife/AFP/Ritzau Scanpix

Frankrig - Tyskland - Senegal - Canada

Verdensmestrene og EM-finalisterne fra Europa skal op mod Sadio Manés tropper, der sendte Africa Cup of Nations-vinderne fra Egypten ud i den sidste playoffkamp, mens Canada med Alphonso Davies og Cyle Larin har slået USA og vist, at det måske bedste canadiske hold nogensinde skal til sit blot andet VM i historien.

Eksempel 2:

Lionel Messi, Ángel Di María og Leandro Paredes er klar til VM. Foto: Juan Mabromata/AFP/Ritzau Scanpix

Argentina - Danmark - Sydkorea - Cameroun

Anført af Messi for femte gang kommer argentinerne som vindere af den sydamerikanske gruppe, mens Danmarks EM-semifinalister igen er en outsider til at nå langt. Sydkorea viste ved seneste VM og i VM-kvalifikationen, at de har et hold, der for alvor skal tages alvorligt. Det samme bør siges om Cameroun, der undervejs i sin kvalifikation sendte Elfenbenskysten ud.

Eksempel 3:

Lewandowski og Jakub Moder jubler i kampen mod Sverige, der sikrede kvalifikationen. Foto: Janek Skarzynski/AFP/Ritzau Scanpix

Brasilien - Tyskland - Polen - Ghana

På forhånd kan Ghana ligne kanonføde, men ved først at sende Sydafrika og siden Nigeria ud i den afrikanske kvalifikation viste Otto Addos unge trup, at de kommer buldrende til VM. Brasilien og Tyskland giver næsten sig selv, mens ethvert hold med Robert Lewandowski bare ikke er sjovt at bide skeer med.

