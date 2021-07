Hektisk sommer: EM-helte foran klubskifte

Det bliver en travl og hektisk sommer for mange af de danske EM-helte.

For den sportslige succes på banen kommer også til at påvirke det, der kommer til at ske, når EM-slutrunden er overstået 11. juli.

Så kommer der for alvor gang i det transfervindue, der lige nu ligger i dvale og venter på de store spillersalg.

Ekstra Bladets opgørelse viser, at hele 14 af truppens 26 spillere kan stå foran et sommerskifte.

Andreas Christensen har særdeles gode forudsætninger for at forhandle sin næste kontrakt. Foto: Lars Poulsen.

Tag nu en spiller som Andreas Christensen. Han har foreløbig leveret et storslående EM.

Det engelske medie Daily Mail har vurderet, hvordan alle udlændinge har klaret sig foreløbig ved EM.

Her topper Andreas Christensen ganske enkelt ranglisten med karakteren ni ud af 10.

Han står derfor lige nu i det man kan kalde en rigtig god forhandlingsposition.

Aftalen udløber om ét år. Det ligger til en forlængelse, men Chelsea kommer til at belønne ham med en lønforhøjelse oven på det sublime forår, han har leveret. Er klubben ikke parat til det, kan andre komme på banen.

Men der er også mange andre, der står med udløb om blot et år og derfor skal der ske noget efter EM for deres vedkommende.

14 af de 26 spillere i den danske EM-trup kan skifte klub denne sommer. Foto: Lars Poulsen.

Det gælder Daniel Wass, der har rundet de 32. Han skal tænke over, hvor mange år, han har lyst til at blive i udlandet endnu.

- Der er mange skriverier om min fremtid. Jeg har sagt til min agent, at jeg fokuserer på EM og først ser på de muligheder efter slutrunden.

- Når beslutningen skal tages, bliver det 100 procent i samråd med min familie. Men lige nu har jeg stadig en kontrakt med Valencia at forholde mig til, siger Daniel Wass.

For Andreas Cornelius er situationen ganske speciel. Parma lejede ham to år i Atalanta og er forpligtet til at købe ham nu, selv om klubben er rykket ned.



- Serie A og alle de andre store ligaer er enormt eksponeret, så klubberne kender mig, og det gjorde de også inden EM. Jeg ved ikke, hvor meget man skal lægge i en slutrunde. Men det er helt rigtig, at min klubsituation er lidt speciel, fordi vi er rykket ned og jeg har en lang kontrakt. Men jeg har været rigtig glad for at være i Parma. Det er ikke nogen sportslig katastrofe, at spille i Serie B, men det er naturligvis sjovere i Serie A, siger Andreas Cornelius.

Her er oversigten over de 14 udvalgte EM-helte, som Ekstra Bladet kan ende i en ny klub her i sommerens transfervindue:

Mange EM-helte kan få ny klub Thomas Delaney På tærsklen til de 30 og med blot ét år igen i den tyske storklub, skal han efter EM beslutte, hvor fremtiden skal foregå. Premier League må helt sikkert stå på ønskelisten som en af destinationerne, han gerne vil nå at prøve. Det er ved at være sidste udkald i den retning. Southampton, Crystal Palace og Norwich har været nævnt på rygteplan. Klub: Dortmund Kontraktudløb: 30. Juni 2022. Jannik Vestergaard Han star med gode kort for en større sportslig udfordring efter en kanonsæson og en flot EM-slutrunde. Han var en periode Danmarks dyreste, da han efter VM i 2018 skiftede til Southampton for 187 mio. kr. Nu er der kun ét år igen, og han Tottenham, Roma og Juventus meldes som nogle af bejlerne til ham. Klub: Southampton Kontraktudløb: 30. Juni 2022. Daniel Wass Han kan meget vel stå foran en ny udfordring efter tre sæsoner i Valencia. Både Sporting Lissabon og Marseille har vist interesse, lige som FC København og Brøndby har været nævnt som muligheder. Valencia menes at kræve mindst 10-12 mio. kr., hvis de skal slippe ham ét år før kontraktudløb. Står den pris fast vil Brøndby være ude af kapløbet. Klub: Valencia. Kontraktudløb: 30. juni 2022. Jens Stryger Larsen Sommeren kan blive meget aktuel med et klubskifte for backen, der netop er fyldt 30. Premier League-oprykkerne fra Watford er blandt dem, der har været nævnt på rygteplan. Skal han nå endnu en stor liga, skal det også snart ske for den stabile back. Klub: Udinese Kontraktudløb: 30. Juni 2022. Joachim Andersen En stor sæson hos Fulham har gjort hans navn brandvarmt i Premier League. Det er sandsynligt, at karrieren fortsætter her. Lyon ejer ham, og vil en ny klub ikke betale, hvad franskmændene forlanger, kan det ligne en ny lejeaftale for midtstopperen. Klub: Lyon Kontraktudløb: 30. Juni 2024. Andreas Cornelius Det var en mærkelig aftale, der blev skruet sammen, da han skiftede fra Atalanta. Parma lejede ham i to år med en købsoption denne sommer. Klubben skal beholde ham, selv om det er i Serie B. For ’Corner’ er ambitioner helt sikkert til mere end den næstbedste italienske fodboldrække. Klub: Parma. Kontraktudløb: 30. Juni 2024. Andreas Christensen Det ligner ikke umiddelbart et klubskifte, men der skal snart gang i forhandlingerne. Han har et formidabelt udgangspunkt efter en storslået slutrunde og blot ét år igen af aftalen med Champions League-vinderne. Hvis der ikke kommer en ny aftale på plads efter EM, kan Chelsea være tvunget til at sælge ham for at undgå han smutter gratis næste sommer. AC sidder tilbage med alle trumferne i det forhandlingsforløb. Klub: Chelsea. Kontraktudløb: 30. Juni 2022. Jonas Wind EM lignede den affyringsrampe, der skulle til for han kan skydes af. Sådan er det ligefrem ikke gået. Han har kun spillet mod Finland og midt i landsholdets EM-succes ligner han den store taber i spillet om et udlandseventyr denne sommer. Transfervinduet er stadig langt og meget kan nå at ske. Men ét salg på 100 mio. kr. ligner det bestemt ikke. Er buddene ikke store nok, spiller han nok ét år mere i FCK. Klub: FC København Kontraktudløb: 30. juni 2025. Martin Braithwaite Spanske medier har spekuleret i en stor udrensning, hvor Braithwaite er en blandt mange som skal ofres. Barcelona har hentet Memphis Depay, og det kan ligne et farvel til danskeren, selv om han har tre år igen af sin aftale. Han har slået sit navn fast i spansk fodbold, hvor karrieren godt kan fortsætte. Klub: FC Barcelona Kontraktudløb: 30. juni 2024. Mikkel Damsgaard Sampdoria er en sælgende klub. Præsidenten har sat et prisskilt på mindst 30 mio. euro (225 mio. kr.) for det 20-årige stortalent. Umiddelbart ligner det ikke et skifte efter kun ét år i klubben, men præstationerne har været så lovende under EM, at større klubadresser nu har fået øjnene op for ham. Et tilbuddet stort nok, sælger Sampdoria. Klub: Sampdoria. Kontraktudløb: 30. juni 2024. Kasper Dolberg Efter to år i Nice er det så tid til at komme videre? Det er et åbent spørgsmål, men to scoringer i en 1/8-finale ved EM har betydning for karrieremulighederne. Han er stadig meget ung - 23 år - og med et enormt potentiale, kan tidspunktet være rigtigt til en større klub i en bedre liga. For Nice ligner ikke en klub, der kommer til at blande sig i toppen. Klub: Nice Kontraktudløb: 30. juni 2024. Frederik Rønnow Lejeaftalen med Schalke 04 var ikke helt vellykket. Nu vender han hjem til Frankfurt, hvor Kevin Trapp er det sikre førstevalg. Han skal finde en ny klub. Det kan ligne et salg eller en sidste lejeaftale, hvis en ny klub ikke vil købe ham fri. Fremtiden er i hvert fald ikke i Frankfurt. Klub: Frankfurt Kontraktudløb: 30. jun i 2022. Mathias Zanka Jørgensen Lejeaftalen med FCK er udløbet, og fremtiden er umiddelbart i den tyrkiske hovedstad. Men det tyder ikke på, at Fenerbahce har ham som en del af planerne. Han er særdeles vellønnet i Fenerbahce, så kræver helt sikkert kompensation, hvis han skal sælges med udsigt til lønnedgang. Et speget forhandlingsspil venter forude. Klub: Fenerbahce Kontraktudløb: 30. juni 2022. Christian Eriksen Alle venter på, hvad der kommer til at ske med ham efter den traumatiske kollaps i Parken 12. juni mod Finland. Udsigterne til at fortsætte karrieren i Italien er ikke gode. De er nærmest ikke eksisterende. Holland kan være en mulighed igen. Ajax-spilleren Daley Blind spiller med en hjertestarter, som Eriksen nu har fået indopereret. Hvis han fortsætter karrieren kan et gensyn med Ajax ikke udelukkes. Klub: Inter Kontraktudløb: 30. juni 2024. Vis mere Vis mindre

Hvem tjener i grunden mest på landsholdet? Se oversigten over, hvor meget de danske EM-helte tjener:

